Rescatan a tres pescadores que quedaron a la deriva en aguas de San Andrés

Rescatan a tres pescadores que quedaron a la deriva en aguas de San Andrés

Los afectados manifestaron haber perdido el control de la embarcación cuando regresaban de una faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.

