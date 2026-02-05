Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

El Súper Astro Luna es un juego de chance que combina la suerte de un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con la elección de un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta mezcla entre numerología y astrología lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para quienes siguen los resultados del chance en Colombia.



Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Este sorteo se realiza todos los días, con horarios establecidos según la jornada. De lunes a viernes juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Los resultados pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo.

El Súper Astro Luna permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número de cuatro cifras apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad de juego.



Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y accesible para cualquier apostador:



Elegir un número: se debe seleccionar un número de cuatro cifras.

Seleccionar un signo zodiacal: se puede escoger uno de los doce signos disponibles.

Aumentar las probabilidades: existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos zodiacales. Esta modalidad se conoce como Todos los Signos y debe informarse al asesor al momento de hacer la jugada.

Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.

Cuánto cuesta apostar

Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Los interesados en participar en el Súper Astro Luna cuentan con distintas alternativas para realizar su apuesta:



Puntos de venta físicos: se puede jugar en cualquier punto autorizado a nivel nacional.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Últimos sorteos chance Super Astro Luna