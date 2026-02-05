Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

Publicidad
El Súper Astro Luna es un juego de chance que combina la suerte de un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con la elección de un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta mezcla entre numerología y astrología lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para quienes siguen los resultados del chance en Colombia.
El número ganador del chance Super Astro Luna de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo se realiza todos los días, con horarios establecidos según la jornada. De lunes a viernes juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Los resultados pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo.
El Súper Astro Luna permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número de cuatro cifras apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad de juego.
Participar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y accesible para cualquier apostador:
Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:
Los interesados en participar en el Súper Astro Luna cuentan con distintas alternativas para realizar su apuesta:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|4 Febrero 2026
|0771 - Leo
|Astro Luna
|3 Febrero 2026
|3771 - Tauro
|Astro Luna
|2 Febrero 2026
|0088 - Sagitario
|Astro Luna
|1 Febrero 2026
|6568 - Virgo
|Astro Luna
|31 Enero 2026
|4697 - Sagitario
|Astro Luna
|30 Enero 2026
|3472 - Sagitario
|Astro Luna
|29 Enero 2026
|7270 - Virgo
|Astro Luna
|28 Enero 2026
|4797 - Piscis
|Astro Luna
|27 Enero 2026
|1171 - Géminis
|Astro Luna
|26 Enero 2026
|2042 - Acuario
|Astro Luna
|25 Enero 2026
|0824 - Sagitario
|Astro Luna
|24 Enero 2026
|2502 - Piscis
|Astro Luna
|23 Enero 2026
|4468 - Capricornio