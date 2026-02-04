Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Publicidad
El Super Astro Luna es un chance donde se combina la suerte de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).
El número ganador del chance Super Astro Luna de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx con el signo xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
Signo zodiacal: xxxx
Recuerde que este chance juega todos los días, de lunes a viernes a las 10:40 de la noche. Sábados a las 10:42 de la noche; domingos y festivos a las 8:30 de la noche.
Es un juego de suerte en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.
Jugar este chance es muy sencillo:
Ofrece flexibilidad en el valor de sus apuestas:
El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.
El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.
Tiene varias opciones para participar en Súper Astro:
Puntos de venta físicos: Puedes acercarte a cualquier punto a nivel nacional.
El proceso para reclamar su premio varía según el monto, pero hay documentos esenciales que siempre debe presentar:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):