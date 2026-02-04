Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026

El Super Astro Luna es un chance donde se combina la suerte de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx con el signo xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: xxxx

Recuerde que este chance juega todos los días, de lunes a viernes a las 10:40 de la noche. Sábados a las 10:42 de la noche; domingos y festivos a las 8:30 de la noche.

Es un juego de suerte en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.



Cómo se juega el chance Astro Luna

Jugar este chance es muy sencillo:



Escoja su número: Debe seleccionar un número de cuatro cifras. Elija su signo zodiacal: Puede escoger uno de los doce signos zodiacales. Incremente sus probabilidades: Si quiere aumentar sus chances de ganar, puede realizar su apuesta con su número de cuatro cifras y los doce signos zodiacales. Si elige esta modalidad de Todos los Signos, es importante que informe a su asesora que desea jugar así. Realice su apuesta: Puede hacer hasta 4 apuestas por tiquete.

Cuánto cuesta apostar

Ofrece flexibilidad en el valor de sus apuestas:

El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.



¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Tiene varias opciones para participar en Súper Astro:

Puntos de venta físicos: Puedes acercarte a cualquier punto a nivel nacional.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso para reclamar su premio varía según el monto, pero hay documentos esenciales que siempre debe presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de tu documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):