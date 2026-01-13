En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fin de semana violento en Barrancabermeja: 4 muertos y 2 heridos en ataques sicariales

Fin de semana violento en Barrancabermeja: 4 muertos y 2 heridos en ataques sicariales

En los primeros 13 días del presente año ya son siete las víctimas mortales en el Puerto Petrolero.

