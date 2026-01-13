Fin de semana violento en Barrancabermeja: 4 muertos y 2 heridos en ataques sicariales

En 2025, Barrancabermeja terminó el año con un balance de 158 homicidios y en este 2026 la cifra ya asciende a 7 después de los cuatro asesinatos ocurridos durante el pasado fin de semana festivo.

La ofensiva criminal en Barrancabermeja no se detiene. Lo que debía ser un fin de semana de descanso se transformó en una jornada de luto y zozobra para los habitantes del Puerto Petrolero.

Los ataques sicariales, que se extendieron desde la tarde del viernes hasta el domingo, han puesto en jaque la seguridad ciudadana y han obligado a las autoridades a desplegar operativos de urgencia en diversos puntos críticos de la ciudad.

La espiral de violencia inició el viernes en el sector de La Repunta, en la Comuna 1, donde un joven, identificado como Carlos Andrés Pallares Ascanio, de 27 años, fue ultimado con arma de fuego en una zona boscosa. El teniente coronel Carlos Sacristán, del Departamento de Policía del Magdalena Medio, expresó que la víctima “vivía en el barrio La Victoria y presentaba antecedentes por hurto calificado y agravado en los años 2017 y 2018. Lo que se sabe hasta el momento es que este ciudadano se desempeñaba como mototaxista y fue contratado para un servicio; después lo llevaron hasta zona la boscosa donde fue ultimado”.



Sin tregua alguna, la noche de ese mismo día la Comuna 5 se convirtió en escenario de un segundo homicidio en el barrio La Candelaria donde fue asesinado Maher Alexander Leal Piñeres, de 21 años.

De acuerdo con las autoridades, la víctima residía en el sector, no presentaba antecedentes ni anotaciones judiciales y trabajaba como maestro de obra.

La mañana del sábado trajo consigo un nuevo hecho de sangre en la vía férrea que conduce al corregimiento de El Llanito, cerca de la sede recreacional Cafaba, donde fue localizado el cuerpo de Anderson Ariel Ortiz Roballo, de 24 años, con múltiples impactos de bala.

Sin embargo, el golpe más duro para la institucionalidad ocurrió horas después en el barrio Internacional, cuando el patrullero activo de la Policía Nacional, Hammer Guisseppe Martínez Sarmiento, fue asesinado en lo que, según las primeras hipótesis, se trató de un intento de hurto que terminó de forma trágica.

Ante la gravedad del asesinato, el secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez Alipio, anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información que permita la captura de los responsables.

La jornada dominical no fue ajena a la tensión. En la Avenida del Ferrocarril, un joven logró sobrevivir milagrosamente a un atentado sicarial perpetrado dentro de un establecimiento nocturno.

La rápida reacción policial tras este evento permitió la captura de dos hombres en el barrio Inscredial, quienes se movilizaban en una motocicleta y son señalados como los presuntos autores del tiroteo en el sector comercial.

El cierre de esta racha violenta se registró este lunes 12 de enero en el sector Villa Fauda del barrio Las Granjas.

Allí, Adrián Santiago Barón Vanegas, de 21 años, fue víctima de un ataque directo tras recibir una llamada telefónica que lo hizo salir de su vivienda hacia un parque cercano. Barón Vanegas recibió varios impactos de bala, pero logró refugiarse en su domicilio antes de ser trasladado a la Clínica Magdalena, donde permanece con pronóstico reservado.

Las autoridades de Barrancabermeja han enfatizado que las investigaciones de la Sijín y la recolección de material probatorio en cámaras de seguridad son la prioridad actual para frenar esta ola de sicariatos que mantiene en alerta máxima a la región.