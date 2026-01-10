Tres jóvenes asesinados y una mujer herida dejan ataques sicariales en Barrancabermeja, Santander

Una grave escalada de violencia se registró en las últimas horas en Barrancabermeja, donde tres jóvenes fueron asesinados y una mujer resultó herida en distintos hechos ocurridos en menos de 24 horas, generando preocupación entre la comunidad y las autoridades.

El hecho más reciente ocurrió en la noche del viernes 9 de enero, cuando fue asesinado Maher Alexander Leal Piñares, de 21 años, en un ataque sicarial perpetrado en la comuna 5 del puerto petrolero.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven habría sido contactado mediante una llamada telefónica con el pretexto de reunirse con unos amigos.

Al llegar al punto acordado, en el sector limítrofe entre los barrios La Candelaria y Miraflores, fue interceptado por varios hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo quedó tendido en un callejón que conduce hacia la parroquia Jesús María.



Vecinos del sector alertaron a la Policía tras escuchar las detonaciones. Unidades judiciales realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.

Horas antes, otro crimen se había registrado en el sector de La Repunta, donde fue asesinado Carlos Andrés Payares. El cuerpo del joven fue hallado boca abajo en una zona de pastizales, luego de que habitantes del sector dieran aviso a las autoridades. La víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

A estos hechos se suma la agresión contra Yeraldín Hernández Martínez, de 19 años, quien resultó herida con arma blanca en el sector de Polipolvo del 9 de Abril, en la comuna 7.

La joven fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. La Patrulla Púrpura adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Con estos casos, ya son cinco las personas asesinadas en Barrancabermeja en lo que va del año 2026, una cifra que refleja el deterioro del panorama de seguridad en la ciudad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles de los ataques, mientras la ciudadanía exige medidas contundentes para frenar la violencia que golpea al puerto petrolero en el inicio del año.