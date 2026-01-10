En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tres jóvenes asesinados y una mujer herida dejan ataques sicariales en Barrancabermeja, Santander

Tres jóvenes asesinados y una mujer herida dejan ataques sicariales en Barrancabermeja, Santander

En los primeros días de 2026 ya se registran cinco homicidios en el puerto petrolero, una cifra que enciende las alarmas por la seguridad, los últimos fueron en menos de 24 horas

