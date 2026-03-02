Colombia se corona campeona del Sudamericano Militar de Equitación en Ecuador

El Ejército Nacional de Colombia volvió a dejar en alto el nombre del país al consagrarse campeón del Campeonato Sudamericano Militar de Equitación, realizado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Ecuador.

La delegación ecuestre militar de salto, integrada por representantes del Centro de Educación Militar (CEMIL) y de la Escuela de Unidades Montadas y Equitación, se ubicó en el primer lugar del certamen tras obtener dos medallas de oro en salto individual y oro/plata en la categoría por equipos durante las jornadas clasificatorias.

Durante cuatro días de competencia, Colombia se midió ante delegaciones militares de Paraguay, Bolivia, Perú y el país anfitrión, en pruebas que exigieron precisión, dominio técnico y alto rendimiento deportivo. La actuación nacional estuvo marcada por recorridos limpios, tiempos competitivos y una destacada cohesión en pista.

El equipo estuvo conformado por el mayor Diego Toledo, el capitán Cristian Torres y el subteniente Guillermo Almanza, bajo la dirección del teniente coronel Mauricio Rojas, quienes demostraron superioridad técnica y disciplina en cada prueba.



El campeonato reunió a los mejores binomios militares de la región, en una competencia que evalúa no solo habilidades deportivas, sino valores como valentía, coordinación y control bajo presión.

Con estos resultados, Colombia se consolida como líder del torneo y reafirma la solidez del modelo de formación ecuestre militar, que combina entrenamiento técnico, disciplina operacional y preparación de alto nivel. Las medallas obtenidas reflejan años de trabajo y posicionan al Ejército no solo como fuerza de defensa, sino también como formador de atletas militares de élite que representan al país en escenarios internacionales.