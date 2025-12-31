En vivo
Investigan causas de incendio en línea de hidrocarburos de Cenit en Santander

El área afectada por el incendio en una línea de hidrocarburos de la empresa Cenit permanece acordonada y con presencia del Ejército.

Incendio lìnea hidrocarburos Cenit.jpg
Blu Radio. Atención incendio en línea de hidrocarburos de Cenit //Foto: Bomberos de Barbosa
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

