Avianca envió más de 20 toneladas de ayuda humanitaria a Córdoba por inundaciones

La aerolínea Avianca realizó una operación especial para transportar más de 20 toneladas de ayuda humanitaria al departamento de Córdoba, como respuesta a la emergencia provocada por las inundaciones. En el vuelo se transportaron alimentos secos, productos enlatados, refrigerios, ropa, zapatos y cobijas.

Según informó la compañía, esta operación marcó un hito para la región, ya que es la primera vez que un avión de este tamaño aterriza en el Aeropuerto Los Garzones, en Montería, como parte de una misión humanitaria. La operación fue posible gracias a la coordinación con autoridades, como el Ejército Nacional, y con organizaciones sociales, como el Banco de Alimentos de Bogotá.

Avión de carga de Avianca. Foto: Avianca.

Además, la empresa aseguró que hace dos días también fueron transportadas y entregadas 2.8 toneladas de ayuda para animales afectados por la emergencia. Esto incluye concentrado, medicamentos y alimento húmedo para perros y gatos, en alianza con empresas de mensajería y fundaciones de protección animal.

El presidente de la compañía, Gabriel Oliva, señaló que la aerolínea seguirá acompañando al país cuando más lo necesita. Por eso, como parte del apoyo a las comunidades afectadas, este sábado viajaron 12 médicos para una jornada de atención en salud dirigida a los damnificados.

