Desmantelan válvulas ilegales usadas para el hurto de hidrocarburos en límites con Santander

Desmantelan válvulas ilegales usadas para el hurto de hidrocarburos en límites con Santander

Especialistas de Cenit, empresa filial de Ecopetrol, hicieron reparaciones provisionales en la infraestructura afectada e instalaron capuchones de seguridad.

