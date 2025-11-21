Desmantelan válvulas ilegales usadas para el hurto de hidrocarburos en límites con Santander

En una operación conjunta desarrollada en los municipios de Aguachica y San Martín, en el sur del departamento del Cesar, tropas del Batallón Ricaurte, en coordinación con la Policía Nacional, lograron ubicar y neutralizar 11 válvulas ilícitas instaladas en la ruta del sistema de transporte de hidrocarburos Pozos Colorados–Galán. Estos dispositivos eran utilizados por estructuras criminales para el hurto de hidrocarburos, una actividad que alimenta las finanzas de Grupos Armados Organizados que operan en la región.

Según información oficial, tras la intervención militar y policial, los técnicos de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial del Grupo Ecopetrol, llevaron a cabo reparaciones provisionales en la infraestructura afectada e instalaron capuchones de seguridad para evitar fugas. Los elementos hallados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación como parte del proceso judicial correspondiente.

Las autoridades destacaron que esta acción coordinada no solo golpea las economías ilícitas, sino que también previene millonarias pérdidas económicas, reduce los riesgos ambientales asociados a las fugas y fortalece la estabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos, considerado estratégico para la seguridad energética del país.

Cabe resaltar que estas acciones obedecen a un plan conjunto que se desplegó de manera simultánea en Arauca, Antioquia, Cesar, Santander y el sur de Bolívar, bajo las operaciones Refinadores, Ciénega y Hefesto XII, con intervención en los ejes oleoducto Caño Limón–Coveñas, Galán–Sebastopol y el ya mencionado Pozos Colorados–Galán.



De acuerdo con las investigaciones previas, el robo de hidrocarburos en estos puntos financiaba al ELN y al Clan del Golfo, por lo cual se logra afectar sus rentas criminales, calculadas en más de $4.700 millones al mes.

En el balance general entregado por las autoridades, en las tres operaciones se lograron 12 capturas; se incautaron 1.000 galones de gasolina, un vehículo cisterna, un surtidor, equipos de comunicación y aproximadamente $23 millones en efectivo. Además, se realizó la anulación de 28 válvulas ilícitas, con las cuales no solo se obtenía un beneficio económico, sino que también se generaba una fuente de contaminación.