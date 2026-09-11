IA contra IA: ciberseguridad entra en una nueva carrera por contener amenazas potenciadas

La expansión de la inteligencia artificial está modificando no solo la forma en que las empresas procesan información y automatizan tareas, sino también el panorama de riesgos digitales. La posibilidad de que los atacantes utilicen IA para acelerar, adaptar y sofisticar sus ofensivas está llevando a las organizaciones a replantear sus estrategias de ciberseguridad.

Esta fue una de las discusiones centrales que Huawei planteó durante ANDICOM 2026, en Cartagena, bajo el concepto de “IA contra IA”: utilizar capacidades de inteligencia artificial para detectar comportamientos anómalos, automatizar mecanismos de protección y responder con mayor rapidez ante posibles incidentes.

El cambio supone una transformación en la manera de entender la seguridad digital. La protección ya no puede concentrarse únicamente en los sistemas tradicionales de seguridad, sino que debe extenderse a las redes, dispositivos, aplicaciones, datos y sistemas de inteligencia artificial que hacen parte de la infraestructura tecnológica de las organizaciones.

El reto adquiere mayor relevancia a medida que crecen los servicios en la nube, las herramientas de colaboración y el número de dispositivos conectados. Estos entornos generan mayores volúmenes de información y demandan redes con más capacidad, estabilidad y eficiencia, al tiempo que incrementan la superficie potencial de ataque.



En este escenario, tecnologías como Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 aparecen como parte de la evolución de las redes empresariales, mientras que la automatización adquiere importancia para administrar infraestructuras que son cada vez más complejas. La inteligencia artificial puede contribuir, por ejemplo, a identificar anomalías, anticipar fallas y optimizar recursos sin depender exclusivamente de procesos manuales.

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan un desafío particular. Aunque también están incorporando servicios cloud, herramientas digitales y aplicaciones de IA, muchas cuentan con equipos de tecnología más reducidos y menores capacidades para administrar infraestructuras complejas.

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En ese contexto, Huawei presentó en ANDICOM su propuesta eKit, que reúne capacidades de conectividad, seguridad, almacenamiento y administración de redes dirigidas a este segmento.

La discusión refleja uno de los desafíos que acompañan la expansión de la inteligencia artificial: la infraestructura tecnológica y los mecanismos de defensa tendrán que evolucionar al mismo ritmo que las herramientas utilizadas por los atacantes. La nueva disputa por la seguridad digital, en consecuencia, podría desarrollarse cada vez más en el mismo terreno tecnológico que utilizan las amenazas: la propia inteligencia artificial.