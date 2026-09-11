iOS 27 ya tiene fecha de lanzamiento: así puede preparar su iPhone para la actualización

Después de varios meses de pruebas, iOS 27 está listo para llegar a millones de iPhone. La nueva versión traerá cambios importantes en rendimiento, personalización y Apple Intelligence, además del esperado estreno de Siri AI en los dispositivos compatibles.

Pero antes de instalarla hay una recomendación que puede hacer que el proceso sea más llevadero. Apple introdujo desde iOS 26.6 una modificación específicamente pensada para preparar los teléfonos para iOS 27.

Conviene actualizar primero el iPhone

En las notas oficiales de iOS 26.6 se explica que esta versión optimiza el índice de Spotlight para preparar el dispositivo para iOS 27. La actualización más reciente de la rama anterior es iOS 26.6.2, por lo que quienes todavía permanezcan en una versión más antigua pueden revisar desde Ajustes, General y Actualización de software si tienen una descarga pendiente.

Esto no significa que iOS 26.6 sea un requisito obligatorio para instalar la nueva versión, sino que su función es adelantar parte de un proceso que de otra forma podría ocurrir después del salto al nuevo sistema.



Spotlight es el sistema que permite al iPhone localizar rápidamente aplicaciones, correos, mensajes, fotografías y otra información almacenada en el dispositivo, y su indexación puede tardar horas o incluso días, dependiendo de la cantidad de información disponible. Siri también puede utilizar contenidos de ese índice al responder solicitudes.

Precisamente por eso esta preparación es muy importante este año, ya que Siri AI podrá comprender el contexto personal del usuario y buscar información entre mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros contenidos, siempre en los equipos compatibles.

Publicidad

Para acelerar tanto la indexación como la descarga de los modelos de Apple Intelligence, Apple recomienda mantener el iPhone conectado a una red Wi-Fi y a la corriente mientras estos procesos terminan.

Es importante tener en cuenta que durante ese proceso es normal que el iPhone pueda calentarse un poco más de lo habitual, consumir batería más rápido e incluso sentirse menos fluido durante algunas horas. Esto ocurre porque el sistema está reorganizando información en segundo plano y, en los modelos compatibles, también puede estar descargando o preparando recursos de Apple Intelligence. Una vez termina ese trabajo, el rendimiento y la autonomía deberían volver a la normalidad.

Siri AI inicialmente solo estará disponible en inglés. Foto: Apple.

¿Cuándo estará disponible iOS 27?

Apple confirmó oficialmente que iOS 27 se podrá descargar desde el lunes 14 de septiembre aproximadamente a las 12:00 del medio día, al mismo tiempo de su lanzamiento en California.

Publicidad

Antes de instalarlo también es recomendable realizar una copia de seguridad, comprobar que haya almacenamiento disponible y tener suficiente batería o mantener el teléfono conectado al cargador.

¿Qué iPhone podrán actualizarse?

La lista de compatibilidad sigue siendo amplia y deja al iPhone 11 como el modelo más antiguo capaz de instalar el nuevo sistema.

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

Toda la familia iPhone 13 y iPhone 14

Toda la familia iPhone 15

Toda la familia iPhone 16

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air y iPhone 17e

iPhone SE de segunda generación y posteriores



Los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo llegarán directamente con iOS 27 instalado.

Modelos como los iPhone XR, XS y XS Max, además del iPhone X, iPhone 8 y generaciones anteriores, quedan por fuera de la compatibilidad con el nuevo sistema.

Tener iOS 27 no significa recibir toda la inteligencia artificial

Un iPhone 11, 12, 13, 14 o incluso un iPhone 15 estándar podrá instalar iOS 27, pero no contará con todas las novedades de Apple Intelligence.

El requisito mínimo para poder ejecutar estas funciones sigue siendo un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, cualquier modelo de iPhone 16 o generaciones posteriores.

Entre las principales novedades estará Siri AI, capaz de mantener conversaciones más naturales, entender lo que aparece en pantalla, encontrar información dentro de los contenidos personales y realizar acciones entre diferentes aplicaciones.

Publicidad

La nueva Siri estará disponible inicialmente en inglés, aunque se ha confirmado que el español llegará más adelante este año.

iPhone Duo, el nuevo celular de Apple Foto: Apple

¿Qué más cambia con iOS 27?

Si su teléfono no está dentro de los compatibles para ejecutar IA, de igual forma podrá sacar provecho a esta gran actualización con aperturas de aplicaciones hasta 30 % más rápidas, fotografías que aparecen antes en la fototeca y transferencias por AirDrop hasta 80 % más veloces.

También llegará un nuevo control para modificar la apariencia de Liquid Glass, desde una interfaz más transparente hasta una más tonalizada, junto con búsquedas mejoradas en Mail y Spotlight y transiciones más fluidas entre Wi-Fi y datos móviles.

Publicidad

Por eso, para quienes planean actualizar el lunes, la preparación puede comenzar desde ahora al revisar que el teléfono tenga la última versión disponible de iOS 26, dejar que complete su indexación, liberar espacio y hacer una copia de seguridad puede evitar buena parte de la espera cuando iOS 27 aparezca finalmente para descargar.