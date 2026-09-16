¿Cargar el celular todos los días aumenta el costo en la factura de la luz? Esto es lo que consume

En Colombia se cree que si el celular se deja cargando durante varias horas, se carga a diario o incluso se utiliza un adaptador de alta potencia, la factura puede llegar mucho más costosa. Sin embargo, las cifras de consumo muestran que el impacto de estos dispositivos sobre el gasto mensual del hogar es bajo.

Según lo revelado por el reporte de Tarifas y Costo Unitario de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio del kilovatio-hora (kWh) para usuarios residenciales se encuentra aproximadamente entre $850 y $980. El valor final depende de la tarifa aplicada por cada comercializador y de las condiciones del servicio.

Con ese rango como referencia, el consumo de un teléfono celular representa una suma que, aunque se refleja en la factura, no constituye por sí sola un factor determinante para elevar de forma considerable el cobro.

¿Cuánto consume un celular si se carga todos los días?

Completar un ciclo de carga de un teléfono moderno necesita alrededor de 0,015 y 0,025 kWh. Por lo tanto, si el equipo se conecta una vez al día durante un mes, su consumo rondaría entre 0,45 y 0,75 kWh.

Si esto se traduce al costo de energía residencial, el gasto al mes sería de entre $383 y $735. Este valor puede cambiar dependiendo del precio del kWh, la capacidad de la batería, la eficiencia del cargador e incluso las pérdidas que se presenten durante la conversión de energía.

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Por eso, cargar el teléfono diariamente no representa, según estas cifras, un consumo suficiente para explicar por sí solo un aumento considerable en la factura.

Esto consume cargar un celular todos los días Magnific

¿Las nuevas baterías de celulares consumen menos energía?

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Los fabricantes también han trabajado en tecnologías para aumentar la capacidad y eficiencia de las baterías sin incrementar de la misma manera el tamaño de los teléfonos.

Una de las alternativas mencionadas es la arquitectura de silicio-carbono, que permite incorporar baterías de 5.000 mAh o más en equipos con menor grosor. Kenet Segura, PR Manager de HONOR Colombia, explicó que esta tecnología ofrece una mayor densidad energética por unidad de volumen frente a las baterías tradicionales basadas en grafito.

Los avances también incluyen funciones de software para administrar la energía. Algunos dispositivos pueden reconocer los horarios habituales de descanso y modificar el proceso de carga.

Por ejemplo, si una persona conecta el celular a las 10:00 de la noche, el sistema puede llevar la batería hasta cerca del 80 % y completar el porcentaje restante poco antes de la hora estimada de despertar. La finalidad es reducir el tiempo durante el cual permanece completamente cargada.

¿Un cargador de alta potencia aumenta el consumo de luz?

Utilizar un cargador de alta potencia tampoco significa necesariamente que el teléfono vaya a gastar más electricidad durante todo el proceso.

Un adaptador de más de 45 W puede entregar una mayor cantidad de potencia durante menos tiempo. La energía necesaria para completar la carga depende principalmente de la capacidad de la batería y la eficiencia del sistema de conversión.

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En otras palabras, que un cargador tenga una potencia mayor no implica automáticamente que el costo de cada carga vaya a aumentar en la misma proporción.

Para el usuario, el consumo diario del celular representa una parte reducida dentro del gasto total de electricidad de un hogar. Por eso, si una factura llega con un aumento importante, la carga cotidiana del teléfono no sería, con las cifras presentadas, el único factor que explique ese cambio.