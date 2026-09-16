Se acerca el EA FC27: así podrá probarlo gratis antes de gastar su dinero

La espera por el simulador de fútbol más popular del mundo está entrando en su recta final. De hecho, quienes hayan adquirido la versión más costosa podrán disfrutarlo esta misma semana, exactamente 7 días antes de la fecha oficial.

Sin embargo, comprarlo desde el primer día o reservarlo anticipadamente no es la única alternativa para disfrutarlo, pues existen varias opciones para quienes quieran comenzar antes, probar el título durante unas horas o simplemente conocer una parte del juego sin pagar por la edición completa.

¿Cómo probar FC 27 durante 10 horas?

Una de las opciones más interesantes estará disponible para los usuarios de la suscripción EA Play, quienes tendrán acceso a una prueba de 10 horas de la edición estándar de EA Sports FC 27 desde el 18 de septiembre. En este caso no se trata de una demo con clubes limitados y partidos rápidos, sino de un acceso total al juego completo durante tiempo limitado.

Si usted es usuario de XBOX hay una buena noticia, ya que las suscripciones Game Pass Ultimate y PC Game Pass ya incluyen EA Play, por lo que sus miembros no necesitan pagar otra membresía para acceder a esta prueba.



Eso sí, si usted accede a las 10 horas es conveniente que sepa que estas únicamente avanzan mientras el título está en ejecución, por lo que conviene cerrarlo completamente al terminar de jugar y no dejarlo abierto en segundo plano ya que, le seguirá bajando el contador.

Lo interesante de este método es que permitirá, además, conservar el progreso si posteriormente decide comprar el juego.

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FC 27 también tendrá una versión completamente gratuita

Quienes no tengan Game Pass Ultimate ni EA Play también tendrán una alternativa. Al igual que sucedió el año pasado con FC 26 Showcase, en esta oportunidad llegará FC 27 Lite, una versión gratuita y limitada que llegará el 25 de septiembre a las 11:00 a. m., hora de Colombia.

Sin embargo, esta alternativa no incluye el juego completo, sino una selección de contenidos y modos, entre ellos, partido rápido, con posibilidad de comprar posteriormente una edición completa si el jugador quiere ampliar la experiencia.

Estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX One, XBOX Series X|S y PC mediante EA app, Steam y Epic Games Store.

Imagen: EA Sports.

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Podrá empezar su Ultimate Team sin comprar el juego

Otra fecha para tener presente es este miércoles 16 de septiembre, cuando Electronic Arts habilitará la Web App de FC 27 a las 12:00 del mediodía en Colombia, mientras que la aplicación oficial llegará el jueves 17 a la misma hora.

Estas herramientas están dirigidas principalmente al modo Ultimate Team y permiten realizar algunas tareas desde el navegador o el celular, como organizar la plantilla, gestionar artículos y avanzar en determinados aspectos del club. De esta manera, algunos usuarios podrán comenzar a preparar su equipo antes de tener acceso al videojuego en consola o PC.

¿Qué novedades trae EA Sports FC 27?

Una de las principales novedades es The Grounds, un nuevo espacio de fútbol social con partidos informales, duelos 1 vs. 1 y conexión con Clubes. Este modo busca mezclar una experiencia más callejera con la progresión tradicional y estará disponible únicamente en PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

En cuanto a la jugabilidad, la desarrolladora se centró en reducir automatizaciones y brindarle más control al jugador. Los atacantes tendrán mejores desmarques y lectura de espacios, habrá carreras curvas más naturales, ajustes en defensa y nuevas situaciones como tiros de esquina dinámicos y regates en desequilibrio.

En Carrera de DT llega un mercado de transferencias reconstruido, valoraciones dinámicas según forma, moral y estado físico, y nuevas condiciones de negociación. En Ultimate Team aparece la Galería FUT, además de nuevos artículos Hall of FUT y una central que reúne objetivos, evoluciones y progreso de temporada.

Imagen: EA Sports.

¿Cuándo sale EA Sports FC 27 y cuánto costará?

El precio final dependerá de la plataforma donde se quiera jugar, por ejemplo, la edición estándar se puede encontrar desde los 279.999 pesos y estará disponible el 25 de septiembre. Quienes quieran adquirir las ediciones Ultimate tendrán que desembolsar como mínimo $399.999 y podrán disfrutar hasta siete días de acceso anticipado desde el 18 de septiembre.

Así, quienes todavía no sepan si vale la pena comprar esta entrega tienen varias posibilidades: las 10 horas del juego completo mediante EA Play, Game Pass Ultimate o PC Game Pass; la versión gratuita FC 27 Lite o comenzar desde la Web App sin tener todavía el título instalado.