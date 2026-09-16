¿Necesita firmar un documento? Así puede hacerlo desde su celular sin imprimirlo

Recibir por correo o WhatsApp un documento que debe devolverse firmado todavía hace pensar a muchos usuarios en imprimirlo, firmarlo con esfero, escanearlo y volverlo a enviar. Sin embargo, este proceso puede hacerse desde el teléfono, aunque es importante diferenciar una firma dibujada sobre un PDF de los sistemas de firma electrónica o digital utilizados para trámites que requieren verificar la identidad del firmante.

Tanto iPhone como Android ofrecen alternativas para resolver documentos sencillos sin pasar por un computador, pero el procedimiento no funciona exactamente igual en ambos sistemas.

¿Cómo firmar un documento PDF desde un iPhone?

En iOS 27, el procedimiento puede hacerse desde la aplicación Vista Previa. Basta con abrir el PDF que necesita firmar y le aparecerá en la parte inferior de su pantalla la herramienta de firmar. Una vez seleccionada, deberá tocar el botón “+” y elegir “Agregar firma”. El usuario puede dibujarla directamente con el dedo y después cambiar su tamaño y colocarla sobre el espacio correspondiente.

Una ventaja es que el iPhone puede conservar esa firma para utilizarla nuevamente, evitando tener que dibujarla cada vez que llegue otro documento.



Si no puede usar la herramienta de firma, puede optar por Marcación, que permite añadir texto, formas y trazos a mano.

¿Cómo firmar un documento PDF desde un iPhone?

Android, en cambio, no tiene una herramienta de firma universal para todos los fabricantes similar a la de iPhone, pero tampoco significa que sea necesario descargar una aplicación especializada.

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Una de las opciones más sencillas es usar Google Drive. Después de abrir allí el PDF, se debe pulsar el botón de anotaciones y seleccionar el lápiz. Con el dedo o un stylus es posible dibujar la firma directamente sobre el documento y después guardar los cambios o crear una copia nueva. Esta función está disponible desde Android 6.0 en adelante.

También puede hacerse desde la aplicación de Files de Google. Al abrir el PDF se debe seleccionar Editar y utilizar la herramienta de lápiz para realizar el trazo sobre el documento.

La diferencia frente al iPhone es que estas herramientas funcionan principalmente como anotación a mano alzada y no como un gestor dedicado que almacena una firma para insertarla posteriormente.

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¿Firma digital o dibujada? No son lo mismo

Este método resulta útil para autorizaciones, formularios o documentos en los que simplemente soliciten colocar una firma manuscrita sobre el archivo. Sin embargo, dibujar el nombre con el dedo sobre un PDF no equivale necesariamente a una firma digital certificada. Algunos contratos, trámites bancarios o procesos empresariales pueden exigir algún tipo de mecanismo adicional de identificación, autenticación o certificación.

Por eso, antes de utilizar cualquiera de estas opciones en un procedimiento formal, le conviene comprobar qué tipo de firma le está solicitando la entidad que recibe el documento.