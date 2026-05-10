Cuidado con lo que firma por internet: pasar por alto este detalle lo haría caer en fraudes

Miles de colombianos enfrentan todos los días documentos o procesos en los que las firmas son figuras elementales para comprobar que las personas, voluntariamente, están aceptando algún servicio. Ante ello, las firmas electrónicas se han convertido en una manera de hacer este proceso sin filas ni demoras.

De hecho, existen muchas plataformas o herramientas como Adobe que permiten realizar estas firmas sin tantas complicaciones. Sin embargo, existe un detalle que muchos pasan por alto y que podría afectar tanto a los clientes como a las empresas.



¿Qué son y para qué sirven las entidades acreditadas de firmas electrónicas?

Durante el CX Summit 2026, realizado en Cartagena el 6 y 7 de mayo e impulsado por BPro (Asociación Colombiana de BPO), Blu Radio habló con Flor Hurtado, gerente de cuentas para Lleida.net, una entidad de certificación en Latinoamérica, quien señaló la importancia de este tipo de entidades, que funcionan como un tercero de confianza legal para asegurar que las firmas sean reales.

“Una entidad de certificación es un tercero de confianza porque hay una entidad superior que es el Organismo Nacional de Acreditación, más conocido como ONAC. Ellos hacen procesos de auditoría bastante robustos para que las entidades de certificación cumplan con esos requisitos normativos y técnicos”, afirmó Hurtado.

Estas entidades suelen ser clave para que las firmas tengan validez legal. Por eso, no todas las firmas que se realizan de manera digital la tienen. Por ejemplo, firmas directas en el dispositivo o en aplicaciones como Adobe pueden perder validez si no hay una empresa de certificación detrás.



De hecho, estas entidades de acreditación en firmas electrónicas se rigen por la Ley 527 y el Decreto 2364 de 2012. “Hay ocho artículos en donde te dicen cuáles son las características que una plataforma o un servicio de firma electrónica debería tener para un correcto funcionamiento y para evitar el repudio de un documento firmado o contrato”, comentó Flor Hurtado.

Firmas digitales: riesgos Magnific

Certificado de firma evita fraudes a clientes

Uno de los problemas que más aqueja a los colombianos es la presencia de fraudes a la hora de adquirir productos o servicios. Son miles los casos en los que las personas manifiestan haber sido suplantadas con firmas falsas, pues al usar herramientas que no están certificadas no existe una manera de comprobar que el usuario real fue quien firmó.

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Ante eso, los usuarios que han sido víctimas en estos casos pueden defenderse legalmente. Esto debido a que, “si la empresa no puede comprobar que yo firmé el documento [...] yo puedo como ciudadano interponer una queja, una demanda, una querella”, señaló Flor Hurtado.

Por ello, si el cliente es consciente de la firma, debe constatar que se haga con una entidad certificada, pues en caso de cualquier situación que ponga en riesgo sus datos puede adelantar los procesos necesarios ante las instituciones legales.

“Aquellas entidades que no han pasado por ese proceso de auditoría de ONAC, muchas no tienen ISO 27001 de seguridad de la información, muchas no tienen un sello WebTrust, muchas no tienen póliza de ciberseguridad”, por lo que Hurtado señaló que, si se presenta alguna filtración de información, la entidad no certificada no tiene cómo responder en estos casos.

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Además, concluyó indicando que es necesario tener cuidado con los servicios de firma que no estén acreditados, pues en dado caso no se hacen responsables. “Es como cuando uno compra un esfero en una papelería y firma, pero yo no me hago de ninguna manera responsable de lo que se ha firmado con ese bolígrafo”.