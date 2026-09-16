¿Los data centers realmente gastan millones de litros de agua? Experta aclara qué está cambiando

El crecimiento de los centros de datos, impulsado en buena medida por la expansión de la inteligencia artificial, ha puesto bajo la lupa el consumo de recursos como la electricidad y el agua. Sin embargo, Isabela Muñoz, gerente general desarrolladora del Grupo ZFB, aseguró en Mañanas Blu que las nuevas tecnologías de refrigeración están modificando de manera importante ese escenario.

Muñoz explicó que los centros de datos requieren sistemas especializados para controlar el calor producido por los servidores, pero sostuvo que actualmente existen alternativas que reducen considerablemente la utilización de agua.

¿Cómo están cambiando los sistemas de refrigeración?

De acuerdo con la empresaria, algunas de las nuevas tecnologías permiten realizar el enfriamiento mediante sistemas de free cooling y líquidos especializados, reduciendo la dependencia de agua para controlar la temperatura de los equipos.

“Hablar hoy de data center, inclusive con la nueva tecnología, estamos hablando de data center que son positivos”, señaló Muñoz al referirse a la evolución de estas infraestructuras.



La ejecutiva también puso como ejemplo sistemas en los que el calor generado por los equipos puede condensarse y contribuir a producir agua que posteriormente puede ser utilizada por comunidades cercanas.

¿Cuánta agua consume un data center en Bogotá?

Muñoz citó el caso de uno de los seis centros de datos que actualmente operan en la Zona Franca de Bogotá, en Fontibón, para dimensionar el consumo.

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Según explicó, esta instalación procesa cerca de 20 megavatios de energía y utiliza una cantidad de agua equivalente a la que consumirían tres viviendas durante un año. Además, aseguró que el líquido permanece dentro del sistema y es reciclado durante años mediante los mecanismos de enfriamiento.

“Esto no es que el agua esté entrando y saliendo y entrando y saliendo, sino que se recicla a través de esos sistemas de enfriamiento”, afirmó.

La aclaración es relevante en medio de la discusión internacional sobre el impacto ambiental de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial, aunque el consumo de agua puede variar dependiendo de la tecnología, el diseño y la ubicación de cada centro de datos.

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¿Por qué Colombia está apostando por los centros de datos?

El debate ambiental ocurre mientras Colombia busca aumentar su infraestructura digital. Según Muñoz, el país cuenta actualmente con 49 centros de datos de diferentes tipos, entre ellos empresariales, de colocation, edge y, próximamente, instalaciones de tipo hyperscale.

La ejecutiva destacó además la ubicación geográfica del país y su conectividad internacional. Según sus cifras, Colombia cuenta con 12 cables submarinos operativos, infraestructura que facilita el intercambio de información con otros mercados.

El Grupo ZFB también desarrolla un proyecto de 339 megavatios, con Enel como habilitador de energía. Muñoz aseguró que esta iniciativa podría movilizar alrededor de 9.000 millones de dólares en inversión durante los próximos cinco años y generar más de 5.300 empleos.

Para la empresaria, la discusión sobre los centros de datos no puede limitarse a su consumo de recursos, pues estas instalaciones también hacen parte de la infraestructura que requieren industrias como la inteligencia artificial, los servicios financieros, la salud y el transporte.