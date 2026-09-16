Cuatro factores que las empresas deben considerar al implementar inteligencia artificial

La implementación de inteligencia artificial en las empresas no depende únicamente de escoger el modelo o la herramienta más avanzada. Para JumpCube, compañía dedicada a la implementación de soluciones de IA para organizaciones, existen cuatro factores que deben analizarse desde el comienzo de cualquier proyecto: costo, independencia, velocidad y control.

La compañía sostiene que estos elementos pueden determinar si una iniciativa de inteligencia artificial consigue integrarse de manera sostenible a una operación empresarial o si, por el contrario, termina generando costos adicionales y una dependencia mayor de proveedores o de personas específicas.

El planteamiento de JumpCube surge en medio de un debate internacional sobre el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial, especialmente frente a los riesgos asociados con el manejo de datos, los permisos de acceso y el uso de diferentes modelos dentro de las organizaciones.

Costo: el precio de la IA no se limita a la herramienta

Uno de los factores identificados por JumpCube es el costo total de implementación. Para la compañía, analizar únicamente cuánto cuesta una plataforma o modelo de inteligencia artificial no permite determinar el verdadero impacto económico de una solución.



También deben tenerse en cuenta el tiempo que destinan los equipos de trabajo y el consumo de tokens durante la operación.

Mauricio Lince, CEO de JumpCube, explicó que una implementación requiere pruebas y ajustes, pero señaló que el análisis de costos debe hacerse desde las primeras etapas del proyecto.

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“El costo no es solo cuánto vale la herramienta, es cuánto tiempo de la gente y cuántos tokens consume el proceso completo”, afirmó Lince.

Bajo este enfoque, el objetivo de una transformación basada en IA debería ser reducir el costo total de un proceso y no simplemente trasladarlo a otro proveedor o sustituir un gasto por otro.

Independencia tecnológica para evitar depender de un solo modelo

La segunda variable planteada por JumpCube es la independencia. La compañía señala que la competencia entre diferentes modelos de inteligencia artificial hace relevante que las organizaciones puedan seleccionar distintas tecnologías dependiendo de la tarea que necesiten resolver.

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Según Lince, las empresas no deberían quedar atadas a un único proveedor si existen diferentes modelos que pueden ofrecer características, costos o capacidades distintas.

Esta independencia, de acuerdo con la empresa, también se relaciona con las personas que participan en los procesos de implementación. El objetivo es evitar que una operación crítica dependa exclusivamente del conocimiento o disponibilidad de un trabajador determinado. Para JumpCube, la tecnología debe permitir que los procesos puedan mantenerse dentro de la organización y no quedar concentrados en individuos específicos.

Velocidad: cuánto tarda una empresa en llevar la IA a su operación

El tercer factor es la velocidad de ejecución. JumpCube plantea que una solución de inteligencia artificial que tarda varios meses en llegar a la operación puede perder parte del valor que pretendía generar. La compañía diferencia entre la rapidez con la que una persona puede realizar una tarea y la velocidad con la que puede ejecutarse un proceso completo.

Este aspecto cobra especial importancia, según la empresa, en sectores donde los tiempos de respuesta pueden tener un impacto directo en la relación con los clientes. El sector asegurador es mencionado como uno de los ejemplos en los que la velocidad de los procesos puede ser relevante para la operación.

Desde esta perspectiva, la implementación de IA no debería medirse únicamente por la capacidad del modelo, sino también por el tiempo requerido para convertir esa capacidad tecnológica en un proceso funcional dentro de la empresa.

Control y gobernanza: qué ocurre con los datos y los accesos

El cuarto elemento señalado por JumpCube es el control sobre el uso de la inteligencia artificial. A medida que las organizaciones incorporan modelos de IA en diferentes áreas, la compañía considera necesario mantener visibilidad sobre la manera en que los empleados y los sistemas utilizan estas herramientas.

Esto incluye aspectos como los accesos, el consumo y las acciones ejecutadas por los diferentes copilotos o procesos automatizados.

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Gateway de IA para centralizar la gobernanza

Como parte de este enfoque, JumpCube desarrolló un Gateway de IA, una plataforma orientada a centralizar la gobernanza de los copilotos y procesos relacionados con back office y servicio al cliente.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, esta plataforma permite tener visibilidad sobre accesos, uso y consumo de los modelos utilizados dentro de las organizaciones.

El Gateway fue presentado recientemente en Texas y hace parte de la estrategia de JumpCube para mantener los controles sobre la utilización de inteligencia artificial dentro de las operaciones empresariales.

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Uso responsable de inteligencia artificial desde el diseño

JumpCube también relaciona estos cuatro factores con la discusión sobre seguridad y uso responsable de la inteligencia artificial.

La compañía sostiene que los controles no deberían incorporarse únicamente después de que se presente un incidente, sino que deberían formar parte del diseño inicial de cada proyecto.

Entre los mecanismos que plantea están la definición de permisos sobre las acciones que puede realizar cada copiloto, la trazabilidad de sus operaciones y la delimitación de la información que puede procesar. El objetivo, según la compañía, es que las organizaciones mantengan claridad sobre qué pueden hacer sus sistemas de IA y sobre los datos a los que pueden acceder.

JumpCube apuesta por acompañar todo el proceso de implementación

La compañía sostiene que su propuesta busca diferenciarse de los proveedores que concentran su oferta en la venta de un modelo o una herramienta tecnológica. Según JumpCube, su trabajo comprende cuatro etapas: diagnóstico, implementación, gobernanza y soporte.

La empresa utiliza una comparación para explicar este enfoque. Mientras una herramienta de inteligencia artificial sería el “tractor”, JumpCube plantea que también es necesario construir la “granja”, es decir, toda la estructura tecnológica y operativa necesaria para que la herramienta funcione dentro de una organización.

De acuerdo con la compañía, esta metodología busca que los cuatro factores —costo, independencia, velocidad y control— permanezcan bajo consideración durante toda la operación y no únicamente durante la puesta en marcha de un proyecto.

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JumpCube y su expansión internacional

JumpCube es una compañía de implementación de inteligencia artificial para empresas con presencia en sectores como banca, salud, retail, agroindustria, logística y asociaciones gremiales.

Según la información suministrada por la empresa, actualmente tiene operaciones en Colombia, Perú, Chile, Argentina y México. En 2026 comenzó además un proceso de expansión hacia Estados Unidos y España.

La compañía señala que fue reconocida como AWS Rising Star 2026 y que cuenta con alianzas como partner de Anthropic y OpenAI.

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JumpCube proyecta cerrar 2026 con un crecimiento del 130%, de acuerdo con las cifras incluidas en el comunicado.

En este contexto, la empresa plantea que el desafío para las organizaciones no consiste únicamente en incorporar inteligencia artificial, sino en establecer desde el comienzo las condiciones necesarias para controlar sus costos, mantener independencia tecnológica, acelerar la ejecución y garantizar una gobernanza adecuada de los datos y procesos.