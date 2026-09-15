Estos ajustes pueden mejorar el rendimiento de su PC gamer: ya no tendrá que comprar componentes

Con el pasar de los años, los videojuegos han mejorado sus motores gráficos y su jugabilidad, maximizando de esa manera el entretenimiento de los jugadores. De esa manera, muchos prefieren jugar en computador antes que en consolas.

Sin embargo, cuando un videojuego empieza a presentar problemas, no siempre cambiar componentes debería ser la primera opción. En la mayoría de los casos, solo es cuestión de configuración, controladores, ventilación y hasta la conexión, que pueden ser factores que afectan el rendimiento durante una partida.

¿Cómo mejorar el rendimiento de un PC gamer?

De acuerdo con las recomendaciones de Hewlett-Packard (HP), uno de los principales puntos a revisar es el lugar donde se ubica el computador. En un portátil gamer, por ejemplo, lo más recomendado es utilizar superficies firmes y mantener libres las salidas y entradas de aire. Por su parte, si es uno de escritorio, también es vital dejar espacio alrededor de la torre y evitar bloquear las rejillas de ventilación.



La temperatura, sin duda, es un factor que influye en el funcionamiento del equipo, por lo tanto, cuidar la refrigeración del mismo hace parte del mantenimiento de este. Además, algunos computadores tienen tecnologías que favorecen la circulación del aire y expulsan el polvo que se acumula.

Otro ajuste es el software. Mantener Windows actualizado, así como sus controladores, puede optimizar la estabilidad, compatibilidad y desempeño de los juegos. De hecho, en equipos compatibles, HP Support Assistant permite revisar actualizaciones, mientras que NVIDIA App ofrece una alternativa para consultar los controladores de las tarjetas gráficas de esa marca.

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HP OMEN 16 de League of Legends HP Colombia

Esto debe revisar además de los FPS cuando juega

Los FPS (fotogramas por segundo) suelen ser uno de los primeros datos que debe revisar un jugador, sin embargo, no es lo único. Es decir, para estudiar lo que ocurre en una partida también vale la pena revisar el uso del procesador, memoria y la GPU, además de las temperaturas del equipo.

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Por otro lado, un detalle que muchos pasan por alto es que la configuración gráfica no tiene que ser igual para todos los juegos. Un jugador competitivo puede priorizar una mayor tasa de cuadros por segundo y menor latencia, mientras que en un videojuego de aventura puede darle mayor importancia a la resolución, las texturas o la iluminación.

Por eso, cuando el equipo lo permite, puede resultar útil crear perfiles diferentes según el juego. En computadores HP compatibles con OMEN Gaming Hub, es posible gestionar perfiles de rendimiento y otras opciones.

Este es el computador que llegó a innovar el mundo gamer Foto: Redes sociales

¿Cómo mejorar la conexión y el almacenamiento del PC gamer?

En los juegos en línea, tener una conexión con muchos megabits por segundo no garantiza por sí sola una partida estable. También intervienen la latencia, la congestión de la red y las interferencias. Cuando sea posible, una conexión por cable puede ofrecer mayor estabilidad, aunque el Wi-Fi también puede funcionar según las condiciones del lugar.

El almacenamiento es otro aspecto que conviene revisar. Los videojuegos ocupan cada vez más espacio, por lo que mantener organizada la unidad y liberar capacidad cuando sea necesario ayuda a evitar que el almacenamiento disponible se convierta en una limitación.

Así, antes de pensar en comprar una tarjeta gráfica, aumentar la memoria o cambiar de computador, conviene revisar estos puntos. El rendimiento de un PC gamer depende de varios factores que deben funcionar de manera conjunta.

