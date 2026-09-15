Estos son los pasos para que no le roben su iPhone: toma hasta foto del ladrón

El celular se ha convertido en una herramienta para trabajar, estudiar, comunicarse y manejar información personal. Por eso, perderlo durante un robo no solo significa quedarse sin teléfono, sino también enfrentar el riesgo de que terceros intenten acceder a cuentas, fotografías, conversaciones o aplicaciones financieras.

Ante esta situación, los iPhone se han convertido en los favoritos de muchos, no solo por su cámara o su diseño, sino también porque son un sinónimo de seguridad. Una usuaria de TikTok, identificada como Marí Sánchez, compartió varias configuraciones que, según explicó, pueden ayudar a dificultar el acceso al dispositivo después de un robo.

Las recomendaciones se enfocan principalmente en impedir que una persona pueda modificar funciones desde la pantalla bloqueada o acceder a aplicaciones sensibles si conoce el código del equipo.

¿Cómo bloquear el Centro de Control del iPhone cuando está bloqueado?

Una de las primeras recomendaciones está relacionada con el Centro de Control, debido a que desde allí se pueden modificar rápidamente algunas funciones del teléfono.

La creadora de contenido explica que esta opción puede desactivarse para evitar que una persona que tenga el iPhone bloqueado active el modo avión o deshabilite determinadas conexiones.

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Para revisar esta configuración se debe ingresar a:



Configuración.

Face ID y código.

Buscar la sección Permitir acceso mientras está bloqueado.

Desactivar el Centro de Control.

La recomendación de la usuaria es mantener esta opción desactivada para dificultar que alguien pueda modificar estos controles mientras el teléfono permanece bloqueado.

Referencia de iPhone 17 Pro Max. Foto toma de iPhone.

¿Cómo activar la protección en caso de robo del iPhone?

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Otra herramienta mencionada es la Protección de dispositivo en caso de robo, especialmente útil en situaciones en las que el delincuente conoce el código de desbloqueo.

Según explicó, esta función puede exigir Face ID para realizar determinados cambios en el dispositivo.

La configuración se encuentra en:



Configuración.

Face ID y código.

Protección de dispositivo en caso de robo.

Mantener la función activada.

La creadora también recomienda proteger con Face ID las aplicaciones que contienen información sensible. Entre ellas menciona bancos, Notas, WhatsApp, redes sociales y correo electrónico.

¿Cómo activar Encontrar para localizar un iPhone robado?

La tercera recomendación está relacionada con Encontrar, una función que permite ubicar el dispositivo. La usuaria aconseja revisar que esté activa y que el teléfono mantenga habilitada la ubicación.

Para hacerlo, señala que se debe ingresar a:



Configuración.

Seleccionar la foto de perfil.

Entrar en Encontrar.

Comprobar que la ubicación esté activa.

Además, recomienda vincular a amigos que también tengan iPhone para contar con apoyo en caso de necesitar localizar el equipo.

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Iphone toma una foto y envía la ubicación del ladrón

Una cuarta alternativa consiste en crear una automatización mediante la aplicación Atajos. Según Marí, puede configurarse para que, al recibir una palabra clave mediante un mensaje de un contacto determinado, el iPhone tome una fotografía con la cámara frontal y envíe información de ubicación.

El procedimiento incluye entrar a Atajos > Automatización > Nueva automatización y seleccionar Mensaje. Luego se elige un remitente y una palabra clave, como 'robado', y se activa la opción Ejecutar de inmediato.

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Después se crea una automatización en blanco y se agregan acciones para:



Tomar una foto con la cámara frontal.

Desactivar Mostrar avance de cámara.

Enviar la fotografía a un contacto.

Obtener la ubicación actual.

Enviar nuevamente un mensaje con la ubicación.

Es importante tener en cuenta una limitación señalada en el tutorial: esta automatización funciona si el iPhone está desbloqueado. Por eso, puede resultar útil en situaciones en las que una persona exige entregar el teléfono y desbloquearlo.