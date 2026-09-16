Truco para escanear documentos con el celular y evitar que queden borrosos

Enviar un documento por correo electrónico, WhatsApp o cualquier otra plataforma ya no requiere tener un escáner en casa. Con un celular es suficiente para cumplir esa función y convertir una hoja física en un archivo digital listo para compartir.

En el caso del iPhone, Apple cuenta con herramientas integradas en aplicaciones como Notas y Archivos. Estas permiten detectar los bordes del documento, corregir el encuadre y hasta reunir varias páginas en un solo archivo PDF. Por su parte, en Android, las opciones pueden cambiar dependiendo del fabricante y el modelo, aunque Google Drive ofrece una alternativa para realizar este proceso.

Lo más importante es que el usuario identifique las funciones disponibles en su celular y haga la captura de manera adecuada para evitar que el documento termine viéndose borroso, cortado o con información difícil de leer.

¿Cómo escanear un documento en iPhone sin descargar aplicaciones?

Una de las opciones más sencillas se encuentra en Notas, aplicación que viene reinstalada en el teléfono. Desde allí es posible crear un documento digital sin tener que recurrir a aplicaciones externas.

El procedimiento inicia con una nota nueva o una que ya exista. Luego se debe tocar el botón de archivos adjuntos y seleccionar la opción ‘Escanear documentos’. El celular permitirá enfocar la hoja y detectar sus bordes.

Publicidad

La captura puede realizarse de forma automática o manual. Después de tomarla, es posible revisar las esquinas y corregirlas si quedaron mal ubicadas. Si el documento tiene varias páginas, estas pueden agregarse antes de terminar el proceso.

Al finalizar, el escaneo queda guardado como un archivo PDF dentro de la nota.

También existe una alternativa desde la aplicación Archivos. En este caso, basta con abrirla, tocar el botón ‘Más’ y seleccionar ‘Escanear documentos’. Las páginas pueden capturarse, ajustar sus esquinas y guardarse directamente en la ubicación que se elija.

El robo de celulares es uno de los crímenes más comunes en Colombia. Foto: Pexels.

Publicidad

¿Cómo escanear documentos en Android con Google Drive?

Por años se ha creído que en Android se necesitan aplicaciones de escáner. Sin embargo, existe una opción disponible en Google Drive que permite digitalizar documentos y guardarlos como PDF o JPG.

Para hacerlo, solo es necesario abrir Drive y tocar el botón de la cámara que se ubica en la parte inferior derecha. Luego se enfoca el documento y se realiza la captura. El sistema muestra una línea azul que guía al usuario para delimitar el área que será recortada.

Antes de guardar el archivo, se pueden realizar ajustes. Entre ellos están recortar y girar la imagen, modificar los colores o pasarla a escala de grises y eliminar elementos como manchas o dedos que hayan quedado en la captura.

Si se trata de un documento de varias páginas, también es posible agregarlas al mismo archivo. Finalmente, el usuario puede escoger si desea guardarlo como PDF o JPG.

En algunos celulares Pixel, Samsung, entre otros, además, la propia aplicación Cámara puede detectar que se está enfocando un documento y mostrar la opción ‘Escanear documento’. Desde allí se siguen las indicaciones para digitalizarlo, guardarlo o compartirlo.

¿Cómo hacer que un documento escaneado no quede borroso?

Publicidad

No solo se trata de activar la función de escaneo. La forma en la que se toma la captura también influye en la calidad del resultado. Para obtener un archivo legible, se recomienda ubicar el documento sobre una superficie plana y mantener el celular lo más paralelo posible al documento.

La iluminación también tiene un papel importante. Una buena luz ayuda a distinguir las letras, mientras que las sombras o reflejos pueden dificultar la lectura. Antes de iniciar, lo más conveniente es limpiar el lente de la cámara para evitar que la suciedad afecte la imagen.

Después de escanear, hay que revisar las cuatro esquinas y comprobar que no haya quedado información por fuera. También es recomendable ampliar el documento para verificar números, fechas, firmas, códigos, direcciones, valores y otros datos pequeños.

Publicidad

Para enviar un documento formal, utilizar la función de escaneo puede resultar más práctico que tomar una fotografía convencional, especialmente cuando se necesita reunir varias páginas en un solo PDF.