Samsung inició el despliegue de One UI 9: estas son las novedades que llegan a los celulares Galaxy

Samsung inició el despliegue de su sistema operativo One UI 9 desde el miércoles 16 de septiembre, una actualización que llega con nuevas funciones para sus dispositivos Galaxy. El sistema operativo comenzó a distribuirse dos días después del lanzamiento de iOS 27, el sistema de Apple para iPhone, que llegó el lunes 14 de septiembre.

Con esta actualización, Samsung arrancó el despliegue en los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, después de su debut en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8. De acuerdo con la compañía, One UI 9 incorpora cambios en la interfaz, herramientas de Galaxy AI y funciones destinadas a facilitar tareas relacionadas con contenido, información, traducción y cuidado de los dispositivos.

Samsung señaló que la incorporación será progresiva y llegará a otros equipos Galaxy compatibles. La compañía también advirtió que la disponibilidad de las funciones puede variar según el modelo, el mercado y el operador en el que funcione el dispositivo.

¿Qué funciones nuevas trae One UI 9 para los celulares Samsung?

One UI 9 incorpora herramientas enfocadas en inteligencia artificial, personalización y tareas cotidianas. Entre las principales novedades están:



My FanCam: sigue automáticamente a una persona seleccionada dentro de un video y reajusta el encuadre para mantenerla en el centro, sin necesidad de hacer ajustes manuales.

sigue automáticamente a una persona seleccionada dentro de un video y reajusta el encuadre para mantenerla en el centro, sin necesidad de hacer ajustes manuales. Now Brief: permite crear tarjetas generativas y editables para personalizar la información que aparece en los resúmenes diarios, con opciones relacionadas con clima, salud y video.

permite crear tarjetas generativas y editables para personalizar la información que aparece en los resúmenes diarios, con opciones relacionadas con clima, salud y video. Warranty and Care: reúne en Configuración herramientas para consultar la garantía, realizar autodiagnósticos, revisar estimaciones de reparación y gestionar Samsung Care+.

reúne en Configuración herramientas para consultar la garantía, realizar autodiagnósticos, revisar estimaciones de reparación y gestionar Samsung Care+. Now Nudge: ofrece sugerencias según el contexto de lo que hace el usuario. Por ejemplo, permite consultar datos de una reserva o guardar una ubicación compartida mientras se conversa por mensajes.

ofrece sugerencias según el contexto de lo que hace el usuario. Por ejemplo, permite consultar datos de una reserva o guardar una ubicación compartida mientras se conversa por mensajes. Creative Studio: puede sugerir ideas para generar imágenes relacionadas con eventos próximos, como crear una imagen o un saludo para el cumpleaños de un amigo.

puede sugerir ideas para generar imágenes relacionadas con eventos próximos, como crear una imagen o un saludo para el cumpleaños de un amigo. Intérprete: incorpora una vista de hilo para consultar conversaciones traducidas anteriores y seguir con mayor facilidad el contexto de una conversación. También ofrece traducciones más rápidas en el modo Conversación.

incorpora una vista de hilo para consultar conversaciones traducidas anteriores y seguir con mayor facilidad el contexto de una conversación. También ofrece traducciones más rápidas en el modo Conversación. Document Scan: facilita la digitalización de materiales difíciles de escanear, como páginas de libros curvas o documentos con esquinas dobladas.

Samsung Galaxy S26 Ultra Suministrado por Samsung Colombia

¿Qué cambios de seguridad y privacidad incluye One UI 9?

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La actualización también incorpora cambios relacionados con seguridad y privacidad. Una de las herramientas incluidas es Security Brief, que lleva a Now Brief información sobre posibles riesgos, como malware, aplicaciones provenientes de fuentes desconocidas y permisos innecesarios.

Sumado a esto aparecen las Privacy Alerts, que, con apoyo de la inteligencia artificial directamente en el dispositivo, detectan riesgos relacionados con el acceso a algunos permisos en segundo plano. La función busca ofrecer más información sobre la manera en la que las aplicaciones acceden a los datos del usuario.

Samsung también informó sobre la expansión de Scam Detection, una función orientada a identificar posibles llamadas fraudulentas en los mercados compatibles.

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La actualización incluye además mejoras para escanear documentos con páginas curvas o esquinas dobladas, una función Finger Eraser ajustada para obtener documentos más limpios y nuevos resúmenes de Voice Recorder, que organizan la información mediante elementos como encabezados y tablas.

¿A qué dispositivos llega One UI 9?

El despliegue de One UI 9 continuará de manera gradual en otros dispositivos Galaxy. Samsung señala que las funciones disponibles dependerán de cada equipo y del mercado en el que se encuentre.

