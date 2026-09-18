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Samsung inició el despliegue de One UI 9: estas son las novedades que llegan a los celulares Galaxy

La actualización comenzó su despliegue el 16 de septiembre y suma nuevas funciones de Galaxy AI, seguridad y personalización.

Samsung Galaxy S26 redefine el celular con inteligencia artificial
Samsung Galaxy S26 redefine el celular con inteligencia artificial
Samsung
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Samsung inició el despliegue de su sistema operativo One UI 9 desde el miércoles 16 de septiembre, una actualización que llega con nuevas funciones para sus dispositivos Galaxy. El sistema operativo comenzó a distribuirse dos días después del lanzamiento de iOS 27, el sistema de Apple para iPhone, que llegó el lunes 14 de septiembre.

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Con esta actualización, Samsung arrancó el despliegue en los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, después de su debut en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8. De acuerdo con la compañía, One UI 9 incorpora cambios en la interfaz, herramientas de Galaxy AI y funciones destinadas a facilitar tareas relacionadas con contenido, información, traducción y cuidado de los dispositivos.

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Samsung señaló que la incorporación será progresiva y llegará a otros equipos Galaxy compatibles. La compañía también advirtió que la disponibilidad de las funciones puede variar según el modelo, el mercado y el operador en el que funcione el dispositivo.

¿Qué funciones nuevas trae One UI 9 para los celulares Samsung?

One UI 9 incorpora herramientas enfocadas en inteligencia artificial, personalización y tareas cotidianas. Entre las principales novedades están:

  • My FanCam: sigue automáticamente a una persona seleccionada dentro de un video y reajusta el encuadre para mantenerla en el centro, sin necesidad de hacer ajustes manuales.
  • Now Brief: permite crear tarjetas generativas y editables para personalizar la información que aparece en los resúmenes diarios, con opciones relacionadas con clima, salud y video.
  • Warranty and Care: reúne en Configuración herramientas para consultar la garantía, realizar autodiagnósticos, revisar estimaciones de reparación y gestionar Samsung Care+.
  • Now Nudge: ofrece sugerencias según el contexto de lo que hace el usuario. Por ejemplo, permite consultar datos de una reserva o guardar una ubicación compartida mientras se conversa por mensajes.
  • Creative Studio: puede sugerir ideas para generar imágenes relacionadas con eventos próximos, como crear una imagen o un saludo para el cumpleaños de un amigo.
  • Intérprete: incorpora una vista de hilo para consultar conversaciones traducidas anteriores y seguir con mayor facilidad el contexto de una conversación. También ofrece traducciones más rápidas en el modo Conversación.
  • Document Scan: facilita la digitalización de materiales difíciles de escanear, como páginas de libros curvas o documentos con esquinas dobladas.
Samsung Galaxy S26 Ultra
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¿Qué cambios de seguridad y privacidad incluye One UI 9?

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La actualización también incorpora cambios relacionados con seguridad y privacidad. Una de las herramientas incluidas es Security Brief, que lleva a Now Brief información sobre posibles riesgos, como malware, aplicaciones provenientes de fuentes desconocidas y permisos innecesarios.

Sumado a esto aparecen las Privacy Alerts, que, con apoyo de la inteligencia artificial directamente en el dispositivo, detectan riesgos relacionados con el acceso a algunos permisos en segundo plano. La función busca ofrecer más información sobre la manera en la que las aplicaciones acceden a los datos del usuario.

Samsung también informó sobre la expansión de Scam Detection, una función orientada a identificar posibles llamadas fraudulentas en los mercados compatibles.

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La actualización incluye además mejoras para escanear documentos con páginas curvas o esquinas dobladas, una función Finger Eraser ajustada para obtener documentos más limpios y nuevos resúmenes de Voice Recorder, que organizan la información mediante elementos como encabezados y tablas.

¿A qué dispositivos llega One UI 9?

El despliegue de One UI 9 continuará de manera gradual en otros dispositivos Galaxy. Samsung señala que las funciones disponibles dependerán de cada equipo y del mercado en el que se encuentre.

  • Serie Galaxy S: S26, S26+, S26 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra y S23 FE.
  • Serie Galaxy Z: Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Z Flip SE.
  • Serie Galaxy A y M: A57, A56, A55, A54, A37, A36, A35, A34, A26, A25, A24, A17, A16, A15, A07, M56, M55s, M55, M54, M34, M16, M15 y M06.
  • Serie Galaxy Tab: Tab S11 Ultra, Tab S11, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE/FE+, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE/FE+, Tab Active 5 y Active 5 Pro.
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