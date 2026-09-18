¿Pagaría por WhatsApp o Instagram? Lanzan nuevas versiones con funciones exclusivas.

Durante años, para recibir las últimas novedades de WhatsApp, Instagram o Facebook bastaba con actualizar la aplicación y esperar a que aparecieran. Ahora la compañía Meta, dueña de estas tres redes sociales, está comenzando a cambiar parcialmente ese modelo, ofreciendo una nueva capa de funciones reservadas para quienes estén dispuestos a pagar mensualmente.

La desarrolladora entró al mundo de las suscripciones con WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus, tres planes individuales que añaden herramientas que no estarán disponibles dentro de la experiencia gratuita convencional. A esto se le suma, un paquete denominado Meta One que permite agrupar esos beneficios y ampliar el acceso a las funciones de Meta AI.



¿Qué ofrece WhatsApp Plus?

Entre sus ventajas están la posibilidad de fijar más conversaciones, utilizar temas para personalizar sus chats, cambiar el ícono de la aplicación en su celular y enviar stickers con efectos especiales. Incluso, dejaron la puerta abierta a que en el futuro podrán llegar funciones como almacenamiento para copias de seguridad de chats y contenido multimedia, además de horarios de concentración para silenciar y ocultar determinadas conversaciones durante periodos específicos.

El nombre resulta especialmente curioso, pues durante años WhatsApp Plus fue utilizado por aplicaciones modificadas y no oficiales de Android que ofrecían ventajas sobre la versión original y que constituían, según Meta, un riesgo para los usuarios. Ahora la propia compañía utiliza esa denominación para su suscripción oficial.

Instagram y Facebook también tienen sus propias versiones de pago

La aplicación de fotografía también recibe sus propios beneficios y ahora incorpora cambios como extender la duración de sus historias 24 horas y aumentar su prioridad, ver historias y mensajes de otras personas sin aparecer en su lista de espectadores, saber cuántas veces una persona volvió a ver su historia, así como publicar contenido en su perfil sin que aparezca en el feed de sus seguidores —especialmente útil si quiere organizar su perfil de forma distinta sin que otros vean—, entre otros.



En cuanto a Facebook, los beneficios son más reducidos, pues tiene únicamente opciones de personalización, como íconos diferentes para la app, las mismas novedades en cuanto a historias que incorpora Instagram y también reacciones especiales.

¿Pagaría por WhatsApp o Instagram? Lanzan nuevas versiones con funciones exclusivas. Crédito: Instagram

¿Cuánto cuestan WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus?

Los planes, que comenzaron su despliegue global hace poco, ya están disponibles oficialmente en Colombia. Para el caso de WhatsApp Plus el plan mensual tiene un precio de $2.999, Instagram Plus y Facebook Plus cuestan $3.999 mensuales cada uno.

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Quienes estén interesados en la inteligencia artificial pueden optar por Meta One Core, que cuesta $19.000 al mes e incluye la suscripción a las 3 aplicaciones, además de mayores límites para generar imágenes y videos con Meta AI y utilizar otras herramientas creativas. Existe también un plan Premium de $75.990 mensuales, pensado para quienes hagan un uso más intensivo de estas funciones.