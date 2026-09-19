EA FC 27 apuesta por un mundo abierto: esto puede hacer dentro de The Grounds

Con la salida oficial de EA Sports FC 27 en acceso anticipado este 18 de septiembre, muchas personas esperan poder probar la que, sin duda, es la mayor novedad de esta nueva entrega de la saga más popular de fútbol. La apuesta para este año de la desarrolladora Electronic Arts es un espacio que busca transformar el modo en que los jugadores se encuentran antes de disputar un partido, y que desde el minuto uno despertó la expectativa y curiosidad de los fans.

El modo en cuestión se llama The Grounds y, aunque rápidamente fue bautizado como un "mundo abierto de fútbol", en realidad se trata de algo más acotado. Esta modalidad no pretende ser una ciudad gigantesca al estilo de GTA en la que el jugador conduce o desarrolla una vida fuera de las canchas, sino un espacio social explorable pensado alrededor del modo Clubes, fútbol callejero y pequeñas actividades multijugador.

¿Qué se puede hacer en The Grounds?

Al entrar, el jugador aparece en La Terraza, una zona central desde la que puede caminar hacia diferentes actividades, encontrarse con otros usuarios, visitar su Sede del Club o desplazarse hacia tres distritos.

En una misma instancia pueden coincidir hasta 100 jugadores, aunque eso no significa que todos participen simultáneamente en un mismo partido. En realidad, son habitantes de ese espacio compartido, desde donde cada persona decide qué actividad quiere iniciar.



Hay partidos tradicionales, encuentros reducidos, duelos, Rush y las llamadas Kickabouts, pequeñas actividades multijugador repartidas por el mapa con reglas particulares. Para entrar en una basta con acercarse al lugar correspondiente o seleccionarla desde el mapa, revisar las condiciones y esperar a que se complete el número de participantes.

Quienes tienen acceso al juego en acceso anticipado podrán disfrutar de actividades que se alejan del fútbol convencional, con propuestas que mezclan el balón con carreras, balón petanca e incluso una variante inspirada en el baloncesto.

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Tres barrios inspirados en diferentes culturas del fútbol

El modo The Grounds está dividido en tres distritos, cada uno basado en una cultura futbolística diferente. Montclair está influenciado por Francia, y cuenta con actividades como encuentros 2 contra 2, Rush y otros desafíos. Zeiza está inspirado en Argentina, mientras Parkside mira hacia el fútbol británico y permite acceder, entre otras opciones, a partidos de Clubes 11 contra 11.

Todos están conectados por La Terraza, de manera que el usuario puede desplazarse libremente entre ellos desde que entra al modo. A diferencia de otros mundos abiertos, no hace falta subir de nivel para desbloquear nuevas zonas del mapa. Sin embargo, la intención de EA es que, a medida que pase el tiempo y la temporada, se modifiquen actividades, eventos, ambientes y recompensas.

Imagen: EA Sports.

Mbappé, Dybala y hasta Alex Hunter son protagonistas

Los jugadores pueden encontrarse con diferentes mentores, cada uno relacionado con una forma distinta de jugar. El francés Kylian Mbappé está vinculado con actividades centradas en agilidad, creatividad y fútbol reducido; Chloe Kelly con encuentros informales y juego libre; y Paulo Dybala con desafíos enfocados en Clubes y trabajo en equipo.

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También regresa Alex Hunter, protagonista de la antigua trilogía del modo historia El Camino, que ahora aparece como guía para completar desafíos y mejorar al futbolista.

Cumplir objetivos y disputar actividades permite obtener experiencia de arquetipo, monedas de The Grounds y mejoras temporales para seguir desarrollando al personaje. Lo importante es que ese mismo futbolista puede utilizarse tanto en las calles del nuevo espacio como en los partidos tradicionales de Clubes.

¿En qué consolas está disponible The Grounds?

Aunque el nuevo EA FC 27 está disponible para consolas de generación anterior, el modo The Grounds solo puede jugarse en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y la Nintendo Switch original se quedan por fuera de esta experiencia.

Desde el 18 de septiembre ya pueden entrar quienes compraron las ediciones Ultimate o Ultimate Plus, además de los miembros de EA Play mediante la prueba de 10 horas. El lanzamiento mundial de la edición estándar será el 25 de septiembre.