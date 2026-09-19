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Tras el terremoto, municipios del Valle serán incluidos en iniciativa Ciudades Resilientes de la ONU

Un representante de la ONU se reunió con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y otras autoridades locales para conocer el nivel de afectaciones y familias damnificadas que dejó esta emergencia.

Encuentro de representante de la ONU para manejo de Desastres con autoridades del Valle.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Este sábado a Cali llegó una delegación de Naciones Unidas, liderada por Kamal Kishore, jefe de la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, para verificar cómo se encuentra la ciudad a casi de un mes y medio después del terremoto del 10 de agosto y conocer de qué manera se brindará apoyo en el proceso de reconstrucción de la ciudad.

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El representante de la ONU se reunió con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y otras autoridades locales para conocer el nivel de afectaciones y familias damnificadas que dejó esta emergencia.

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En ese encuentro se habló de las acciones desarrolladas durante el terremoto, las dificultades y retos que persisten así como la seguridad de las demás edificaciones y cómo se prepara el departamento para escenarios futuros de riesgo, y ahí se confirmó que los 24 municipios del valle del Cauca serán incluidos en la iniciativa global Desarrollando Ciudades Resilientes 2023.

En el marco de esta visita se realizará un recorrido por las zonas más afectadas en la ciudad, como los barrios Los Cámbulos, Nueva Tequendama y Cuarto de Legua, para conocer las acciones que se deben adelantar para la atención de damnificados y la recuperación de la ciudad.

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