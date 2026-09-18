A partir de este fecha operará el TransMilenio por la Avenida 68, según alcalde

Una de las obras que más se ha demorado en Bogotá, sin duda, ha sido la línea de TransMilenio por la avenida 68 y millones de ciudadanos se preguntan cuándo estará en operación este corredor; por eso, el alcalde Carlos Fernando Galán visitó el sitio para ver en qué punto se encuentra el avance y, aunque aseguró que el 100 % no estará listo este 2026, dio buenas noticias sobre la operación.

El mandatario se mostró optimista con el avance superior del 90 % en los grupos 3, 4 y 5 que conectará la avenida de Las América con la Calle 26, los cuales serían los primeros en ser habilitados de toda la obra, según dio a conocer el alcalde Galán.

El avance del paso deprimido hace parte de las obras de la nueva troncal de TransMilenio por la avenida 68, uno de los corredores que busca ampliar las conexiones del sistema y mejorar los desplazamientos de quienes se movilizan por el occidente de Bogotá.

Deprimido de TransMilenio entre avenida Américas y la 68 llega al 99% de avance. Foto: IDU

¿Cuándo empezará a operar TransMilenio por la Avenida 68?

El mandatario aseguró que esta ruta estará habilitada en diciembre de este 2026 en estos grupos 3, 4 y 5 de la obra, además que el resto de la misma se irá habilitando paulatinamente en 2027 hasta que esté el 100 % de la línea en operación y así beneficiar a más de un millón de personas.



"La obra de la avenida 68 registra un avance general del 88,02 % y tiene una extensión de 17,07 kilómetros, desde la Autopista Sur hasta la carrera 9 con calle 100. El proyecto está compuesto por nueve grupos y contempla 21 estaciones, 19 puentes —cinco vehiculares nuevos, tres reforzados y 11 peatonales— y ocho deprimidos: dos vehiculares, cinco peatonales y uno para bicicletas", explicaron desde la Alcaldía de Bogotá.