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A partir de este fecha operará el TransMilenio por la Avenida 68, según alcalde

El grupo 3 registra más del 94 % de ejecución, mientras que el grupo 4 alcanza cerca del 99,58 % y el grupo 5 supera el 96 %, según cifras del Distrito.

TransMilenio por la Avenida 68.jpg
TransMilenio por la Avenida 68 //
Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Una de las obras que más se ha demorado en Bogotá, sin duda, ha sido la línea de TransMilenio por la avenida 68 y millones de ciudadanos se preguntan cuándo estará en operación este corredor; por eso, el alcalde Carlos Fernando Galán visitó el sitio para ver en qué punto se encuentra el avance y, aunque aseguró que el 100 % no estará listo este 2026, dio buenas noticias sobre la operación.

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El mandatario se mostró optimista con el avance superior del 90 % en los grupos 3, 4 y 5 que conectará la avenida de Las América con la Calle 26, los cuales serían los primeros en ser habilitados de toda la obra, según dio a conocer el alcalde Galán.

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El avance del paso deprimido hace parte de las obras de la nueva troncal de TransMilenio por la avenida 68, uno de los corredores que busca ampliar las conexiones del sistema y mejorar los desplazamientos de quienes se movilizan por el occidente de Bogotá.

Deprimido de TransMilenio entre avenida Américas y la 68 llega al 99% de avance.
Deprimido de TransMilenio entre avenida Américas y la 68 llega al 99% de avance.
Foto: IDU

¿Cuándo empezará a operar TransMilenio por la Avenida 68?

El mandatario aseguró que esta ruta estará habilitada en diciembre de este 2026 en estos grupos 3, 4 y 5 de la obra, además que el resto de la misma se irá habilitando paulatinamente en 2027 hasta que esté el 100 % de la línea en operación y así beneficiar a más de un millón de personas.

"La obra de la avenida 68 registra un avance general del 88,02 % y tiene una extensión de 17,07 kilómetros, desde la Autopista Sur hasta la carrera 9 con calle 100. El proyecto está compuesto por nueve grupos y contempla 21 estaciones, 19 puentes —cinco vehiculares nuevos, tres reforzados y 11 peatonales— y ocho deprimidos: dos vehiculares, cinco peatonales y uno para bicicletas", explicaron desde la Alcaldía de Bogotá.

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