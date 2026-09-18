Rotonda muy transcurrida en Bogotá ahora tendrá sémaforos desde esta fecha

A través de redes sociales y en un comunicado, la Secretaría de Movilidad informó la instalación de semáforos en la famosa glorieta de la calle 63 con carrera 53, cerca del Movistar Arena y el Parque Metropolitano Simón Bolívar con el objetivo, dicen, de evitar que se siguen produciendo accidentes viales en esta rotonda.

"Implementaremos semáforos para proteger a peatones y ciclistas que buscan cruzar en este punto de la ciudad. Esto comenzará a servir desde el 20 de septiembre, estaremos haciendo seguimiento y monitoreando los efectos para que dé el mejor resultado para los vecinos", declaró la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz Carrascal.

Esta zona conecta puntos como Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá, además de permitir el acceso a lugares como el Parque Simón Bolívar, el Parque de los Novios, la Biblioteca Virgilio Barco y el Complejo Acuático. Según algunas personas del sector, esta medida "es buena decisión", en especial en horas pico en donde se complica el tráfico y, dicen, es imposible el paso para todos.

Salimos a recorrer la Glorieta de la Calle 63 con Cra 50 para escuchar de primera mano la perspectiva de quienes viven a diario este corredor.



Entre opiniones, experiencias y las ganas de optimizar los tiempos de viaje, surgió el tema clave: la importancia de cuidar a los más… pic.twitter.com/FLMBjcwpsQ — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 18, 2026

"Esto aquí es un, es violento el paso, el paso es difícil para hacerlo. Inclusive los peatones acá es complicado para los peatones"; "Me parece muy bueno porque cuando no están ellos controlando el tráfico, todo el mundo entra a la loca. Entonces eso es una buena medida. Pues la verdad muy bueno porque más o menos estas horas es donde más se complica"; "No, pues me parece bien porque a veces se congestionan los que vienen subiendo hacia el oriente", fueron algunos comentarios.



No obstante, cientos de ciudadanos han expresado su inconformidad con la decisión al asegurar que esto solo complicará la movilidad en una zona en donde se mueven muchos vehículos, en especial cuando hay eventos en el Movistar Arena, El Campín, Chapinero, Simón Bolívar, o zonas cercanas, que obligan al paso de miles de ciudadanos.

Esta es una de tantas obras que se reportan en toda la ciudad, según el Distrito, que buscan mejorar la movilidad de todos los ciudadanos en el momento en que todas estas sean finalizadas dependiendo el punto de las mismas.