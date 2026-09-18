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Revelan video clave del caso Ana Lucía: momento en que llega a alcantarilla en Bogotá

El crimen habría sido cometido en horas de la mañana, algo que confirma esta grabación de cámaras de seguridad ya que pasa sobre las 10:30 de la mañana y regresa sin ella media hora después.

Revelan video clave del caso Ana Lucía.jpg
Revelan video clave del caso Ana Lucía //
Foto: X @PasaenBogota
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Mientras avanza la investigación en contra de José Rojas Lárez, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá, han salido a la luz nuevas pruebas que demostrarían su culpabilidad en este crimen registrado el pasado 14 de septiembre.

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Ahora, en redes sociales, se conoció un video captado por una cámara de seguridad del momento en que este hombre se movilizaba con Ana Lucía en la motocicleta por la localidad de Ciudad Bolívar y, posteriormente, pasa por la misma calle, pero sin ella en el asiento de copiloto tras haber cometido el crimen.

Así sustentó juez el envío a prisión de José Rojas Lárez por feminicidio de Ana Lucía González
Envían a prisión a José Rojas Lárez por feminicidio de Ana Lucía González.
Foto: Redes sociales y Fiscalía

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Tal como el relato que ha dado a conocer la Fiscalía General de la Nación sobre este caso, este hombre se movilizó en motocicleta desde Mosquera hasta el sur de Bogotá y, en este video, se ve pasar en este vehículo con la pequeña atrás, pero luego regresando sin ella, cerca del sitio en donde posteriormente fue ubicado el cuerpo sin vida.

Además, la Fiscalía confirmó durante las audiencias que la causa de muerte de la niña fue asfixia y señaló que existen elementos relacionados con posibles actos sexuales cometidos en su contra. Por estos hechos, Rojas Lárez fue imputado por los delitos de feminicidio y actos sexuales, a partir de elementos de la investigación y de episodios previos relatados sobre la menor, como la exposición de las partes íntimas del imputado a la víctima.

El crimen habría sido cometido en horas de la mañana, algo que confirma esta grabación de cámaras de seguridad ya que pasa sobre las 10:30 de la mañana y regresa sin ella media hora después. Es importante recordar que la menor estaba bajo su cuidado y la había trasladado el 14 a Fontibón para el 15 cometer el crimen, horas antes de ser hallada en el interior de una alcantarilla.

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