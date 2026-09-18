Migración ha deportado más de 40 personas durante agosto en Bogotá por distintos delitos

Migración Colombia expulsó a cuatro ciudadanos extranjeros detectados en Bogotá y Boyacá, luego de procedimientos de verificación relacionados con conductas que, según la entidad, afectaban la seguridad y la convivencia.
Uno de los casos corresponde a un extranjero que registraba seis capturas por hurto, todas durante 2026, mientras que otro fue puesto a disposición de Migración después de ser capturado en flagrancia por los delitos de hurto agravado y calificado, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Las medidas fueron adoptadas luego de las verificaciones adelantadas por las autoridades y con base en las causales establecidas en la normativa colombiana para este tipo de procedimientos administrativos.
José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia, aseguró que estas actuaciones hacen parte del trabajo conjunto que la entidad mantiene con la Policía Nacional y las autoridades locales.
“Esta coordinación nos permite actuar de manera contundente frente a quienes incumplen las disposiciones y contribuir a la garantía de la seguridad y la convivencia de los colombianos”, señaló Castañeda.
Cerca de 40 expulsiones y deportaciones desde agosto
Migración Colombia informó además que, desde el pasado 7 de agosto, suma cerca de 40 expulsiones y deportaciones de extranjeros en Bogotá.
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De acuerdo con la entidad, las personas cobijadas por estas medidas registraban antecedentes relacionados con delitos, comparendos o comportamientos que “afectaban la convivencia”.
La autoridad migratoria indicó que continuará fortaleciendo los controles en diferentes puntos del país, en coordinación con otras autoridades y dentro de los procedimientos establecidos por la legislación colombiana.