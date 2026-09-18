Migración ha deportado más de 40 personas durante agosto en Bogotá por distintos delitos

Migración Colombia expulsó a cuatro ciudadanos extranjeros detectados en Bogotá y Boyacá, luego de procedimientos de verificación relacionados con conductas que, según la entidad, afectaban la seguridad y la convivencia.

Uno de los casos corresponde a un extranjero que registraba seis capturas por hurto, todas durante 2026, mientras que otro fue puesto a disposición de Migración después de ser capturado en flagrancia por los delitos de hurto agravado y calificado, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Las medidas fueron adoptadas luego de las verificaciones adelantadas por las autoridades y con base en las causales establecidas en la normativa colombiana para este tipo de procedimientos administrativos.

Migración ha deportado más de 40 personas durante agosto en Bogotá Foto: Migración Colombia

José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia, aseguró que estas actuaciones hacen parte del trabajo conjunto que la entidad mantiene con la Policía Nacional y las autoridades locales.



“Esta coordinación nos permite actuar de manera contundente frente a quienes incumplen las disposiciones y contribuir a la garantía de la seguridad y la convivencia de los colombianos”, señaló Castañeda.

Cerca de 40 expulsiones y deportaciones desde agosto

Migración Colombia informó además que, desde el pasado 7 de agosto, suma cerca de 40 expulsiones y deportaciones de extranjeros en Bogotá.

Publicidad

De acuerdo con la entidad, las personas cobijadas por estas medidas registraban antecedentes relacionados con delitos, comparendos o comportamientos que “afectaban la convivencia”.

La autoridad migratoria indicó que continuará fortaleciendo los controles en diferentes puntos del país, en coordinación con otras autoridades y dentro de los procedimientos establecidos por la legislación colombiana.