Duro golpe al Tren de Aragua tras captura de 17 integrantes: hay vinculados a ataques en Kennedy

La Policía Nacional capturó a 17 personas señaladas de pertenecer al Tren de Aragua durante un operativo desarrollado en diferentes sectores de Bogotá y otras dos ciudades del país. De acuerdo con el reporte de Eduard Porras, de El Ojo de la Noche, varios de los detenidos estarían relacionados con los ataques con explosivos registrados durante las últimas noches contra instalaciones policiales en la localidad de Kennedy.

El procedimiento incluyó allanamientos y registros simultáneos en las localidades de Engativá, Kennedy, Los Mártires y Santa Fe, además de acciones en otras dos capitales del país. La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que las autoridades analizaron 40 horas de videos de seguimiento antes de ejecutar los operativos.

Según lo informado por la Policía, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por delitos relacionados con terrorismo, fabricación y porte de armas y explosivos, municiones de uso restringido, extorsión y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con las circunstancias atribuidas a cada uno.

¿Qué encontraron durante el operativo contra el Tren de Aragua?

Los allanamientos permitieron incautar más de 20 kilos de estupefacientes, 360 tabletas de insumos y precursores utilizados para drogas sintéticas, dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y 18 teléfonos celulares.

La Secretaría de Seguridad también reportó el hallazgo de 50 ampolletas de fentanilo, que estaban ocultas en el techo de una de las viviendas intervenidas.

Publicidad

Las autoridades señalaron que la revisión de antecedentes permitió establecer que varios de los detenidos registraban anotaciones judiciales relacionadas con fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Eduard Porras señaló que entre los 17 capturados habría personas relacionadas con los ataques con granadas contra instalaciones de la Policía en Kennedy.

Operativo contra Tren de Aragua Secretaría de Seguridad de Bogotá

Publicidad

El general Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, explicó que durante las investigaciones se recopilaron elementos materiales probatorios que permitieron poner a los detenidos a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los ataques con explosivos habrían sido una represalia del Tren de Aragua por los operativos adelantados contra integrantes y cabecillas de esa organización criminal.

La Secretaría de Seguridad agregó que entre los capturados estarían quienes participaron materialmente en un ataque contra las estaciones de Policía y de Bomberos de Kennedy. También indicó que algunos de los detenidos son señalados de amenazar y extorsionar a ciudadanos y comerciantes de la capital.

Todos los capturados permanecen a disposición de la Fiscalía, entidad que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Noche accidentada en Bogotá y Cundinamarca

Como complemento a la información sobre el operativo, Eduard Porras también reportó un accidente de tránsito en la vía Mondoñedo-Mosquera, en el que murió un motociclista y su compañera sentimental resultó gravemente herida.

Según el reporte, un vehículo particular habría embestido la motocicleta y posteriormente el conductor del automóvil se habría retirado del lugar. En el carro fueron encontradas varias cajas de cerveza y, de acuerdo con Porras, no fue localizado el SOAT, por lo que la atención médica de la mujer lesionada, trasladada a Bogotá, se estaría realizando con el seguro de la motocicleta.

Publicidad

Porras también informó sobre otro accidente en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, donde un camión habría cruzado un semáforo sin detenerse a tiempo y terminó involucrando a cuatro motocicletas. Ocho personas fueron trasladadas en ambulancias a centros asistenciales y, según el reporte, dos presentaban heridas de gravedad.

La Policía de Tránsito adelanta las verificaciones para establecer las circunstancias de ambos accidentes y determinar las responsabilidades correspondientes.