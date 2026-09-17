Así se ve la nueva estación Patio Bonito de TransMilenio: tendrá 12 servicios en Bogotá

La estación Patio Bonito de TransMilenio retomará su operación en la troncal Américas después de las obras realizadas en el sector, con una infraestructura completamente renovada y cambios en la oferta de servicios para los usuarios del suroccidente de Bogotá.

La reapertura ocurrió este jueves 17 de septiembre y beneficiará a más de 13.000 usuarios, principalmente habitantes de la localidad de Kennedy. Según la empresa de transporte público, con el regreso de la estación también se amplían las alternativas de conexión con otros corredores del sistema.

Así es la nueva estación Patio Bonito y estos son sus servicios

La nueva infraestructura de TransMilenio cuenta con una estación construida desde cero, luego de la demolición de los antiguos vagones. Entre las obras hechas están la construcción de nuevos carriles exclusivos y mixtos, la reconfiguración del espacio público y la adecuación de redes de servicios públicos.



La estación dispone ahora de nuevos vagones, cimentaciones reforzadas, taquillas externas y barreras de acceso de piso a techo, intervenciones que buscan mejorar las condiciones de operación, seguridad y control para los pasajeros.

En cuanto a la operación, Patio Bonito tendrá 12 servicios troncales, uno más de los que funcionaban antes del cierre. Las rutas que prestarán servicio en la estación son:



Z63–F63

F51–M51

F60–A60

5J–5P

F26–B26

F32–E32

Rutas estación Patio Bonito. Foto: TransMilenio.

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Con estas rutas, los usuarios podrán hacer conexiones con las troncales Norte, Caracas Centro, NQS y Museo Nacional.

Además, con la reapertura regresan los servicios F26–B26, F51–M51 y 5J–5P, mientras que se incorporan F63–Z63, F60–A60 y F32–E32 para ampliar las alternativas de viaje para los usuarios.

¿Qué pasó con otras rutas de TransMilenio?

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Como parte de los cambios operacionales, los servicios F61–A61 y F23–J23 dejarán de hacer parada en Patio Bonito.

En el caso de F61–A61, TransMilenio explicó que este servicio modificó su función y actualmente circula principalmente por la troncal de la avenida Ciudad de Cali, conectándose con la troncal Américas en la estación Marsella antes de continuar hacia la troncal Caracas.

Como alternativa, se incorporó A60–F60, que permitirá mantener y ampliar las opciones de conexión, especialmente hacia la troncal Caracas.

Por su parte, el servicio Z63–F63 tendrá un papel importante en la troncal Américas al atender recorridos más cortos dentro del corredor y contribuir a reducir los tiempos de desplazamiento. Su trazado será ajustado posteriormente, de acuerdo con las condiciones operacionales del sistema.

Obras de la nueva estación Patio Bonito

La renovación de Patio Bonito estuvo a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como parte de las obras de ampliación de la avenida Ciudad de Cali, corredor que tendrá un papel estratégico en la conexión con la Línea 1 del Metro de Bogotá y la troncal Américas.

Estación Patio Bonito. Foto: IDU.

Durante el cierre se llevaron a cabo trabajos sobre la infraestructura de la estación y la vía, además de intervenciones en el espacio público y las redes de servicios. También se ejecutaron obras viales de complejidad en la avenida Ciudad de Cali, mientras se implementaron planes de manejo de tráfico para reducir el impacto sobre la movilidad.

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La entidad también señaló que mantuvo un proceso de acompañamiento con la comunidad durante el cierre y las obras, con espacios de información y orientación sobre los cambios en los servicios, indicó TransMilenio.

