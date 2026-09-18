Cerca de 200 jeringas fueron encontradas durante un operativo conjunto de la Policía y el Ejército en la avenida 68, en Engativá, mientras las autoridades adelantaban controles de seguridad en el marco de las actividades por Amor y Amistad.

El hallazgo se dio durante un patrullaje entre la carrera 67D y la calle 72, donde los uniformados realizaron registros a ciudadanos, verificaron antecedentes judiciales y adelantaron controles a personas que permanecían en diferentes puntos del espacio público.

Durante el procedimiento fueron requeridos seis habitantes de calle y, al registrarlos, las autoridades encontraron las jeringas, que podrían estar relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.

La Secretaría Distrital de Seguridad advirtió que, al no conocerse las condiciones de uso ni garantizarse una adecuada disposición de estos elementos, podrían convertirse en un riesgo para la salud pública, especialmente para quienes transitan por el sector.



Hallan cerca de 200 jeringas durante operativo de seguridad en Bogotá // Foto: suministrada

El operativo hace parte del plan distrital “Motivos para celebrar, no para lastimar”, desplegado durante septiembre para prevenir riñas y otros hechos que puedan afectar la seguridad durante las celebraciones de Amor y Amistad.

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El plan también contemplan controles en zonas de rumba, centros comerciales, entornos educativos y otros sectores de alta afluencia, además de presencia de las autoridades entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana para acompañar el cierre de establecimientos y prevenir hechos de violencia.

Este mismo sector de la avenida 68 con calle 72 ya había sido intervenido en agosto, cuando las autoridades desmontaron 7 cambuches y retiraron 1,5 toneladas de residuos, entre los que también fueron encontradas jeringas y otros elementos.