El Movistar Arena cambia de dueño: detalles de la operación y posible nuevo nombre del escenario

El Movistar Arena de Bogotá cambia de dueño tras una operación mediante la cual BitHub Entertainment adquirió el 50 % restante de la sociedad que administra el escenario, por lo que ahora controla el 100 % de la propiedad de la concesión.

La participación que pasó a manos de BitHub pertenecía al grupo chileno de entretenimiento BeLive. Con esta operación, la compañía colombiana queda al frente de la sociedad encargada de administrar uno de los principales escenarios de entretenimiento del país.

¿Quién es el dueño del Movistar Arena?

El Movistar Arena opera bajo un modelo de concesión de Asociación Público-Privada (APP). La sociedad operadora tiene a su cargo la administración del recinto y la organización de los conciertos y demás eventos que se realizan en el escenario.

Hasta el momento, no se conoce el valor económico que BitHub Entertainment pagó por el 50 % restante de la sociedad operadora. Las partes no han revelado públicamente el monto de la transacción.



BitHub aseguró que la adquisición ratifica su decisión de permanecer en Colombia, invertir en el país y construir una plataforma nacional de entretenimiento con una visión de largo plazo.

La compañía está conformada por accionistas colombianos con más de 25 años de experiencia en el sector del entretenimiento en vivo. Sus fundadores también son los propietarios de la plataforma de boletería TuBoleta.

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Además del control sobre la concesión del escenario bogotano, BitHub avanza en otros proyectos dentro de la industria del entretenimiento. Entre ellos está el Davi Arena, nuevo escenario que será inaugurado próximamente en Antioquia.

Desde su inauguración en 2018, el Movistar Arena ha recibido a más de 5,5 millones de personas y ha sido escenario de presentaciones de más de 400 artistas nacionales e internacionales.

Para este año, el recinto tiene proyectada la realización de más de 160 eventos, una cifra que refleja el volumen de operaciones que tendrá bajo el control total de BitHub Entertainment.

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¿El Movistar Arena cambiará de nombre?

La adquisición de la concesión no implica necesariamente que el escenario conserve su actual denominación comercial. La administración de la infraestructura y los derechos asociados al naming rights son asuntos independientes.

El nombre Movistar podría dejar de utilizarse en Colombia como consecuencia de la llegada de Millicom y el proceso de integración empresarial entre Tigo y Movistar.

En ese contexto, Tigo Arena aparece como el nombre que cobra mayor fuerza para reemplazar la actual denominación del escenario bogotano. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre el nuevo nombre comercial.