En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / El Movistar Arena cambia de dueño: detalles de la operación y posible nuevo nombre del escenario

El Movistar Arena cambia de dueño: detalles de la operación y posible nuevo nombre del escenario

La compañía, nueva propietaria, está conformada por accionistas colombianos con más de 25 años de experiencia en el sector del entretenimiento.

Qué pasará con concierto de Damas Gratis en Movistar Arena: Organizadores se pronuncian
Movistar Arena
Foto: Movistar Arena.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El Movistar Arena de Bogotá cambia de dueño tras una operación mediante la cual BitHub Entertainment adquirió el 50 % restante de la sociedad que administra el escenario, por lo que ahora controla el 100 % de la propiedad de la concesión.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La participación que pasó a manos de BitHub pertenecía al grupo chileno de entretenimiento BeLive. Con esta operación, la compañía colombiana queda al frente de la sociedad encargada de administrar uno de los principales escenarios de entretenimiento del país.

Últimas noticias

Térmicas referencia // Foto: AFP
Primicia
Economía

Gobierno alista medidas urgentes en combustibles para evitar que se apaguen las térmicas

Contraloría.
Economía

Qué significa que la Contraloría declare de impacto nacional hallazgos en Fiduprevisora

¿Quién es el dueño del Movistar Arena?

El Movistar Arena opera bajo un modelo de concesión de Asociación Público-Privada (APP). La sociedad operadora tiene a su cargo la administración del recinto y la organización de los conciertos y demás eventos que se realizan en el escenario.

Hasta el momento, no se conoce el valor económico que BitHub Entertainment pagó por el 50 % restante de la sociedad operadora. Las partes no han revelado públicamente el monto de la transacción.

BitHub aseguró que la adquisición ratifica su decisión de permanecer en Colombia, invertir en el país y construir una plataforma nacional de entretenimiento con una visión de largo plazo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La compañía está conformada por accionistas colombianos con más de 25 años de experiencia en el sector del entretenimiento en vivo. Sus fundadores también son los propietarios de la plataforma de boletería TuBoleta.

Publicidad

Además del control sobre la concesión del escenario bogotano, BitHub avanza en otros proyectos dentro de la industria del entretenimiento. Entre ellos está el Davi Arena, nuevo escenario que será inaugurado próximamente en Antioquia.

Desde su inauguración en 2018, el Movistar Arena ha recibido a más de 5,5 millones de personas y ha sido escenario de presentaciones de más de 400 artistas nacionales e internacionales.

Para este año, el recinto tiene proyectada la realización de más de 160 eventos, una cifra que refleja el volumen de operaciones que tendrá bajo el control total de BitHub Entertainment.

Lea también:

Robo a carro en Cedritos, Bogotá.
Bogotá

Reconocido actor denuncia robo a su hijo en Cedritos, Bogotá: "Estos malditos, en 4 minutos"

Publicidad

¿El Movistar Arena cambiará de nombre?

La adquisición de la concesión no implica necesariamente que el escenario conserve su actual denominación comercial. La administración de la infraestructura y los derechos asociados al naming rights son asuntos independientes.

El nombre Movistar podría dejar de utilizarse en Colombia como consecuencia de la llegada de Millicom y el proceso de integración empresarial entre Tigo y Movistar.

En ese contexto, Tigo Arena aparece como el nombre que cobra mayor fuerza para reemplazar la actual denominación del escenario bogotano. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre el nuevo nombre comercial.

Relacionados

Noticias de hoy

Movistar Arena Bogotá

Movistar

Concierto

Publicidad

Publicidad

Publicidad