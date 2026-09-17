Gobierno alista medidas urgentes en combustibles para evitar que se apaguen las térmicas.

El Gobierno nacional está preparando medidas de choque para garantizar que las plantas de energía térmica tengan diésel suficiente para poder generar electricidad durante el fenómeno de El Niño y así evitar un apagón. El decreto podría ser firmado en cuestión de días por el presidente Abelardo De La Espriella, porque solo se recibirán comentarios hasta este sábado.

El objetivo de la medida es permitir que las plantas térmicas puedan comprar combustibles líquidos a más de un distribuidor mayorista cuando esté en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Hoy en día no se puede hacer así porque existe un deber de exclusividad en el que las plantas solo pueden comprarle a un único mayorista, y si ese mayorista no tiene suficiente producto para despacharles, no hay nada que hacer.

La preocupación sobre el fenómeno de El Niño es enorme y en los documentos del Ministerio de Minas se explica claramente que hay una inminencia del riesgo de desabastecimiento de electricidad: "Las restricciones logísticas u operativas en el suministro de combustibles exigen acciones preventivas inmediatas. Someter este proyecto normativo a los plazos ordinarios de publicación retrasaría de manera inminente la habilitación legal para que las plantas de generación térmica diversifiquen sus fuentes de suministro, lo cual podría materializar el riesgo de déficit de generación de energía".

Las plantas de energía térmica son hoy la principal esperanza para que Colombia pase el fenómeno de El Niño sin un apagón. XM, el administrador del sistema nacional, estima que se necesitarán más de 100 GWh/día de energía térmica para atender las necesidades del sistema y todavía no se ha llegado a ese nivel: ayer, por ejemplo, se despacharon 84,54 GWh/día.



Para el gobierno, si bien los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirman el inicio y la probabilidad de intensidad "muy fuerte" del fenómeno de El Niño, "resulta materialmente imposible determinar con certeza su durabilidad y las fluctuaciones exactas de los aportes hídricos. Esta incertidumbre prolongada constituye una amenaza latente para el Sistema Interconectado Nacional (SIN)".

Esta medida se suma a los 300 mil millones de pesos anunciados ayer por el Ministerio de Hacienda para pagar deudas de Air-e, principalmente con este sector de las plantas térmicas.