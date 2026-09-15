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El Niño calienta cuerpos de agua y provoca escasez de peces en Atlántico; pesca cae en un 80%

Las actuales condiciones mantienen en crisis económica a los pescadores artesanales del departamento que, al día, no logran vender ni 10.000 pesos.

Comercio de pescado en la Plaza Minorista de Medellín
Peces, referencia.
Foto: suministrada.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Los pescadores del Atlántico se suman a la larga lista de afectados por El Niño y, a pesar de que el fenómeno aún no alcanza su periodo más intenso, atrás han quedado los tiempos en los que ellos conseguían pescar hasta 50 kilos en una faena.

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Humberto Currea, presidente de la Asociación de Pescadores de Luruaco, asegura que en la actualidad solo logran pescar de dos a tres kilos al día, pues en las lagunas, embalses y demás cuerpos de agua del departamento ha disminuido considerablemente la población de peces por el calentamiento.

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"Realmente las condiciones extremas, la temperatura no permite, primero, generar alimento y, segundo, calientan las aguas y los peces se pierden. Hay escasez de peces en los cuerpos de agua del departamento", asegura Currea.

"Al pescador también le toca ir en esa canoa de fibra y eso es un infierno ahí. Francamente estamos muy mal con este cambio climático", agrega.

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Indica Currea que, dadas las condiciones, hoy la pesca ha caído en un 80%, lo que tiene en crisis económica a los pescadores artesanales del departamento que al día no logran vender ni 10.000 pesos.

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Reconoce las acciones de la Gobernación y autoridades ambientales, como los cultivos de alevinos para la repoblación en los cuerpos de agua del Atlántico; sin embargo, asegura que esto ha sido insuficiente frente a las condiciones climáticas, más aún cuando algunos todavía realizan pesca de arrastre para atrapar mayores cantidades, pero esto afecta al ecosistema.

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