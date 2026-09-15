El Niño calienta cuerpos de agua y provoca escasez de peces en Atlántico; pesca cae en un 80%

Los pescadores del Atlántico se suman a la larga lista de afectados por El Niño y, a pesar de que el fenómeno aún no alcanza su periodo más intenso, atrás han quedado los tiempos en los que ellos conseguían pescar hasta 50 kilos en una faena.

Humberto Currea, presidente de la Asociación de Pescadores de Luruaco, asegura que en la actualidad solo logran pescar de dos a tres kilos al día, pues en las lagunas, embalses y demás cuerpos de agua del departamento ha disminuido considerablemente la población de peces por el calentamiento.

"Realmente las condiciones extremas, la temperatura no permite, primero, generar alimento y, segundo, calientan las aguas y los peces se pierden. Hay escasez de peces en los cuerpos de agua del departamento", asegura Currea.

"Al pescador también le toca ir en esa canoa de fibra y eso es un infierno ahí. Francamente estamos muy mal con este cambio climático", agrega.



Indica Currea que, dadas las condiciones, hoy la pesca ha caído en un 80%, lo que tiene en crisis económica a los pescadores artesanales del departamento que al día no logran vender ni 10.000 pesos.

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Reconoce las acciones de la Gobernación y autoridades ambientales, como los cultivos de alevinos para la repoblación en los cuerpos de agua del Atlántico; sin embargo, asegura que esto ha sido insuficiente frente a las condiciones climáticas, más aún cuando algunos todavía realizan pesca de arrastre para atrapar mayores cantidades, pero esto afecta al ecosistema.