En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alex Saab
Ecopetrol
Papá Pitufo Ecopetrol
Ricardo Valencia
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / "Hay más de 15 puntos calientes por debajo de la tierra": bomberos sobre incendio en Isla Salamanca

"Hay más de 15 puntos calientes por debajo de la tierra": bomberos sobre incendio en Isla Salamanca

El fuego avanza de manera subterránea, lo que dificulta las labores de los brigadistas y amenaza con alcanzar algunas parcelas.

Incendio en Salamanca SEP 15.jpg
Incendio en Isla Salamanca.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Hoy se completan siete días del incendio en el Vía Parque Isla Salamanca y, pese a las intensas labores de bomberos de Sitionuevo, brigadistas del parque y militares del Ejército, a la fecha solo han podido controlar la emergencia en un 60%, porque el fuego avanza de manera subterránea y, cuando en la superficie creen haberlo liquidado, reaparece un nuevo foco activo.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los organismos de socorro están combatiendo el incendio con piscinas portátiles, pero inclusive para llenarlas de agua ha tocado excavar pozos o pedir colaboración a fincas cercanas, lo que sumado a las elevadas temperaturas también dificulta las maniobras.

Últimas noticias

Dumek Turbay demanda CREG ante el Consejo de Estado
Caribe

Alcalde de Cartagena demandó resolución de la CREG: busca frenar cobros extra por consumo de energía

Secuestro La Gloria.png
Caribe

Rescatan a mujer secuestrada tras masacre en el sur del Cesar: es hija de una de las víctimas

"Hemos avanzado un 60% en el control y van 43 hectáreas afectadas en el sector de Los Guayacanes. Ese incendio nos ha tocado duro, porque es subterráneo. Se hizo un sobrevuelo con dron y se veían más de 15 puntos calientes, pero por debajo de la tierra", informó la comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Margarita Velásquez.

El principal temor de las autoridades es que el fuego llegue hasta las pequeñas parcelas que están ubicadas a lo largo de la vía Ciénaga - Barranquilla.

El incendio ya ha arrasado con áreas de mangle, que tarda décadas en recuperarse, y ha quemado vivas a hicoteas, iguanas y serpientes.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Recordemos que este incendio fue provocado por manos criminales, al parecer, provenientes de Barranquilla que se adentraron en el parque para quemar mangle, extraer carbón vegetal y venderlo en restaurantes de la capital del Atlántico.

Relacionados

Isla Salamanca

Incendios forestales

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad