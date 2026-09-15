"Hay más de 15 puntos calientes por debajo de la tierra": bomberos sobre incendio en Isla Salamanca

Hoy se completan siete días del incendio en el Vía Parque Isla Salamanca y, pese a las intensas labores de bomberos de Sitionuevo, brigadistas del parque y militares del Ejército, a la fecha solo han podido controlar la emergencia en un 60%, porque el fuego avanza de manera subterránea y, cuando en la superficie creen haberlo liquidado, reaparece un nuevo foco activo.

Los organismos de socorro están combatiendo el incendio con piscinas portátiles, pero inclusive para llenarlas de agua ha tocado excavar pozos o pedir colaboración a fincas cercanas, lo que sumado a las elevadas temperaturas también dificulta las maniobras.

"Hemos avanzado un 60% en el control y van 43 hectáreas afectadas en el sector de Los Guayacanes. Ese incendio nos ha tocado duro, porque es subterráneo. Se hizo un sobrevuelo con dron y se veían más de 15 puntos calientes, pero por debajo de la tierra", informó la comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Margarita Velásquez.

El principal temor de las autoridades es que el fuego llegue hasta las pequeñas parcelas que están ubicadas a lo largo de la vía Ciénaga - Barranquilla.



El incendio ya ha arrasado con áreas de mangle, que tarda décadas en recuperarse, y ha quemado vivas a hicoteas, iguanas y serpientes.

Recordemos que este incendio fue provocado por manos criminales, al parecer, provenientes de Barranquilla que se adentraron en el parque para quemar mangle, extraer carbón vegetal y venderlo en restaurantes de la capital del Atlántico.