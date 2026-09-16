Air-e pierde $109.000 millones mensuales por cartera vencida en el Caribe: así son sus deudas

El agente especial interventor de Air-e, Ramiro Castilla, presentó ante la Comisión Quinta del Senado un panorama financiero crítico de la empresa, marcado por el bajo recaudo y una cartera vencida que ya asciende a 6.5 billones de pesos.

Según explicó Castilla, Air-e factura mensualmente 395.178 millones de pesos, pero sólo logra recaudar 286.003 millones, lo que representa un recaudo del 72,37% y un faltante mensual de 109.174 millones de pesos. Ese recaudo, describe, varía significativamente entre los departamentos que atiende la empresa: en Atlántico llega al 80%, en Magdalena baja al 61% y en La Guajira se aproxima apenas al 50%.

“El total de la cartera vencida negociable es de 6.5 billones de pesos. Nuestra cartera total supera los siete billones, porque incluye también la cartera que está siendo objeto de reclamo. Dejamos de recaudar o cobrar 109 mil millones de pesos mensuales producto de esa realidad socioeconómica, de algunas situaciones particulares de aquellos que teniendo los recursos no cancelan el servicio”, declaró Castilla.

De los 109.000 millones de pesos que la empresa deja de recaudar cada mes, cerca de 60.000 millones corresponden a barrios eléctricamente subnormales. Lo que significa un porcentaje superior al 90% para los sectores subnormales y de los estratos 1 y 2, donde según él predominan los altos índices de pobreza y las conexiones fraudulentas.



Castilla también reportó que las pérdidas de energía alcanzan el 29,4% en Atlántico, el 33,3% en Magdalena y el 41,9% en La Guajira. A esto se suma un desfase en la asignación de subsidios: mientras el estrato 1 debería recibir subsidios del 60% y el estrato 2 del 50%, actualmente se ubican en 37% y 21%, respectivamente.

En materia financiera, el interventor indicó que la empresa acumula un EBITDA negativo de 1.84 billones de pesos, con un margen de -54,7%, lo que refleja que los ingresos operacionales no alcanzan a cubrir los costos directos de suministro.

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Las cuentas por pagar suman 5.7 billones de pesos, de los cuales 1.9 billones corresponden a deuda anterior a la intervención y 3.8 billones a deuda posterior. De esta última cifra, aclara Castilla, 3,3 billones corresponden a obligaciones con generadores y agentes del Mercado de Energía Mayorista.

Sobre la infraestructura, el interventor reportó que la empresa opera actualmente 68 circuitos críticos, 13 transformadores sobrecargados y 5 líneas de alta tensión que funcionan por encima de su capacidad.

Además, Air-e cuenta con 25 oficinas en tres municipios y atiende a 1.456.556 clientes, que representan más de 5 millones de usuarios, lo que la convierte en el tercer distribuidor energético del país, con una participación de mercado del 12%.

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Entre las medidas que se están evaluando para enfrentar la crisis, el interventor mencionó la necesidad de contener el crecimiento de la tarifa, restringir la contratación de compra de energía en el mercado no regulado, avanzar en la inscripción de fronteras ante XM y reforzar las sanciones contra el robo de energía.