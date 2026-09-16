Lista agenda de las Fiestas de Independencia 2026: habrá 20 artistas en el Festival Náutico

A pocas semanas de que en los barrios de Cartagena empiecen a sonar los primeros pregones novembrinos, fue oficializada la agenda de las Fiestas de Independencia 2026 que este año tendrá como eslogan: la fiesta que nos une.

El alcalde Dumek Turbay, junto a los Grandes Lanceros de la Independencia, actores festivos y las 41 candidatas al Reinado de la Independencia, fue el encargado de anunciar el listado de eventos que iniciarán desde el viernes 2 de octubre con el primer Preludio de las fiestas en el barrio Canapote.

“Creemos que va a ser la fiesta más masiva, por así decirlo, donde va a haber eventos realmente descomunales, una gran convocatoria popular desde los mismos Preludios que arrancan en Capote, y frente a eso lo que aspiramos es que la cifra de ingresos en todos los escenarios, desde el taxista, el vendedor de la economía informal, el restaurante, el hotel, los actores efectivos, los cantantes puedan todo tener un mes y medio de mucha prosperidad”, señaló el alcalde Turbay, al tiempo que detalló que las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y el observatorio económico, estiman que durante las Fiestas de Independencia la ciudad tendrá ingresos de más de 100 millones de dólares.

Por su parte, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Shirley Tuñón, destacó que la agenda fue construida de proteger y salvaguardar las manifestaciones festivas.



“Diseñamos una agenda pensada para reafirmar el compromiso institucional con la transmisión de nuestros saberes. Queremos que la ciudadanía y los visitantes vivan la riqueza de nuestras tradiciones en un ambiente de orden, paz y apropiación colectiva en cada rincón del Distrito", concluyó la funcionaria.

Más de 10 mil participantes en el Desfile de Independencia y 20 artistas en el Festival Náutico

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Sin duda dos de los eventos más concurridos y esperados cada año en las Fiestas de Independencia, son el Desfile de Independencia, que este 2026 de realizará el jueves 12 de noviembre; y el Festival Náutico, los días viernes 13 y sábado 14 de Noviembre en la Bahía de las Ánimas.

En total, el Gran Bando o Desfile de Independencia reunirá alrededor de 10.000 artistas en escena que se tomarán con su colorido y alegría la Avenida Santander desde las 10 de la mañana.

Mientras tanto, el Festival Náutico en sus dos días tendrá a artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Beele, el Grupo Niche, Silvestre Dangond y Ryan Castro.

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“Artistas de la categoría de Juan Luis Guerra, de Ryan Castro, de Nicky Jam, de Beele, de Silvestre Dangond, de Grupo Niche, que son vehículos artísticos a través de la música que le pueden dar a la ciudad una mejor promoción. Por eso nació hace tres años el festival, nació como un proyecto piloto y se ha convertido con el Desfile del Bando, en dos de los escenarios más importantes de las Fiestas”, puntualizó el alcalde Dumek Turbay.

Esta es la agenda oficial de las eventos 2026

Octubre a noviembre: Reinado Intercorregimental de Cartagena y Reinado Juvenil Insular.

Viernes 2 de octubre: Preludio Localidad 1 (Canapote) con Son Cartagena, Mr Black, Karen Lizarazo y David Pabón.

Viernes 9 de octubre: Preludio Localidad 2 (El Pozón) con Soneros de Gámero, Nelson Velásquez, Farid Ortiz y Criss y Ronny.

Jueves 15 de octubre: Preludio Universitario.

Viernes 16 de octubre: Preludio Localidad 3 (Blas de Lezo) con Son Caribe, GiBlack, Rafa Pérez, Charlie Cardona y Jader Tremendo.

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Jueves 22 de octubre: Toma Corregimental con las candidatas al Reinado Popular de la Independencia.

Viernes 23 de octubre: Noche de Candela y Jolgorio de Tambores (Plaza de los Coches) con Isolina, Dj de Folclor y Grupo de Folclor.

Viernes 30 de octubre: Noche de Tradición Festiva y Traje Artesanal (Plaza de Variedades) con Danny Daniel y Héctor Nazza.

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Domingo 1 de noviembre: Ángeles Somos (Gran toma de la ciudad) y Desfile de Ángeles Somos 'Dioses de la Libertad' (Centro Histórico).

Martes 3 de noviembre: Prueba de Talento (Teatro Adolfo Mejía).

Jueves 5 y Viernes 6 de noviembre: Festival Jorge García Usta (Coliseo Bernardo Caraballo).

Viernes 6 de noviembre: Desfile en Traje de Baño de las candidatas al Reinado Popular (Plaza de la Aduana) con Jerau y Byordi, Cabildo Vivo de Bocachica Itmina Fanti y Cabildo Escuela Normal Superior de Cartagena (Centro Histórico).

Sábado 7 de noviembre: Fiesta de Actores Festivos.

Domingo 8 de noviembre: Desfile de la Diversidad (Plaza de la Aduana), Segundo Preludio Magisterial (Blas de Lezo) y Fiesta de Grandes Lanceros.

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Lunes 9 de noviembre: Entrega de llaves a las candidatas del Concurso Nacional de Belleza (Baluarte San Miguel - por confirmar).

Martes 10 de noviembre: Desfile en Honor a los Héroes (Centro Histórico).

Miércoles 11 de noviembre: Sesión Solemne del Concejo Distrital Acta de Independencia (Centro de Convenciones), Ofrenda Floral (Camellón de los Mártires y Plaza de la Trinidad) y Elección y Coronación del Reinado Juvenil Insular.

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Jueves 12 de noviembre: Gran Desfile de Independencia (Avenida Santander - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.).

Viernes 13 y Sábado 14 de noviembre: Festival Náutico de la Independencia y Bololó del Arsenal.

Viernes 13 de noviembre: Con Juan Luis Guerra, como gran artista central; además de Dj Dever, Criss y Ronny, Héctor Nazza, Zaider, Rafa Pérez, Grupo Niche, Beéle.

Sábado 14 de noviembre: Jader Tremendo, GiBlack, Mr Black, Koffe el Kafetero, Luister la Voz, Hamilton, Jessi Uribe, Elder Dayán, Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond.

Sábado 14 de noviembre: Salsa a la Plaza (Plaza de la Aduana).

Domingo 15 de noviembre: Cabildo de Getsemaní y Velada de Elección y Coronación del Reinado Popular (Centro de Convenciones Cartagena de Indias) con Luismy Yanes y Bazurto All Star.

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Lunes 16 de noviembre: Elección y Coronación del Reinado Intercorregimental.