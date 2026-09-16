Corporación Universitaria Americana abre el único laboratorio de educación infantil del Caribe

La Corporación Universitaria Americana en Barranquilla puso en marcha el Laboratorio de Educación Infantil creSER, el primero de su tipo en una institución de educación superior de la Costa Caribe. El espacio incorpora la estrategia STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en experiencias de aprendizaje dirigidas a la primera infancia.

La rectora nacional de la institución, Alba Lucía Corredor, explicó que el proyecto responde a las necesidades de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, y hace parte de una apuesta por la sostenibilidad enfocada en tres objetivos: la educación de calidad, el fortalecimiento del trabajo docente y la reducción de desigualdades.

Según indicó, el laboratorio busca cerrar brechas que impiden que algunos estudiantes continúen sus estudios por no contar con quién cuide a sus hijos.

“Los niños van a poder desarrollar creatividad, pensamiento crítico, autonomía, trabajo en equipo, liderazgo, entre otros aspectos. Estructurar un laboratorio de estas características requiere una inversión muy importante. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de pesos, en lo que fue la adecuación del espacio, la dotación y el equipo del talento humano que va a estar al frente”, declaró a Blu Radio.



Corredor señaló que su funcionamiento comenzó a operar desde esta misma semana, con jornadas de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., en atención a los horarios de los estudiantes de la jornada nocturna y de fin de semana.

Publicidad

La coordinadora del programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Americana, Darly Redondo, explicó que el laboratorio cuenta con dos espacios diferenciados. El primero, dirigido a niños de 2 a 6 años, está inspirado en la filosofía Reggio Emilia y el método Montessori, con materiales dispuestos a la altura de los niños para favorecer la construcción autónoma del aprendizaje.

El segundo espacio, pensado para niños de 7 a 13 años, se basa en la metodología STEAM y busca que los estudiantes resuelvan retos combinando ciencia y tecnología, mientras fortalecen habilidades blandas y funciones ejecutivas a través del arte.