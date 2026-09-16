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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En coma sigue estudiante del Sena arrollada por motocicleta en Barranquilla

En coma sigue estudiante del Sena arrollada por motocicleta en Barranquilla

Familiares de la víctima le piden a las autoridades dar con la persona que atropelló a Melany Grace Rodríguez, de 25 años, y esclarecer los hechos.

Melany víctima Baranquilla
Melany Grace Rodríguez Manrique, de 25 años, arrollada por una motocicleta el pasado viernes en La Cordialidad.
Captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En estado de coma permanece una joven estudiante del Sena, en Barranquilla, que fue arrollada por una motocicleta en la avenida La Cordialidad. La familia de la víctima aseguró que la madre del conductor de la moto se comunicó con ellos, pero no ha sido posible que las autoridades lo ubiquen para esclarecer los hechos que quedaron grabados en cámaras de video.

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Melany Grace Rodríguez Manrique, de 25 años, continúa en estado crítico en la Clínica La Victoria, luego de ser arrollada por una motocicleta.

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El momento del violento golpe que le produjo dos traumas craneoencefálicos, quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa que Melany habría permanecido detenida mientras pasaban dos buses por la Avenida La Cordialidad con carrera 6. Acto seguido intentó cruzar por la zona destinada para los peatones después de que dos buses se detuvieran, pero una motocicleta conducida por un hombre la terminó atropellando.

Precisamente este miércoles es un día clave en la recuperación de Melany, que el pasado viernes fue arrollada por una motocicleta en La Cordialidad con carrera 6, cerca a la sede del Sena.

David Jaller, su esposo, señala que después de dos cirugías y de otro examen especializado que le practicaron ayer, hoy tendrá una reunión con el cuerpo médico para conocer la evolución de su pareja.

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Paralelamente a eso, Jaller también le dijo a Blu Radio que ha estado en contacto con una mujer que se identificó como Khatia Ramirez, supuesta madre del conductor de la motocicleta que arrolló a Melany, pero hasta el momento ni siquiera tiene certeza de la identidad del conductor, ni de las actuaciones de las autoridades de tránsito para esclarecer los trágicos hechos que quedaron grabados en cámaras de video del sector.

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“Lo único que queremos como familia es que se esclarezcan los hechos en que Melany fue atropellada. Es la hora en la que aún no sabemos cuál es la identidad de la persona que la arrolló. Las autoridades tampoco se han acercado a nosotros, pese a que ya hicimos la denuncia”, dijo David Jaller

Melany Grace Rodríguez Manrique es madre de un niño de tres años y es estudiante del Sena en el programa de Técnico en Asistencia Administrativa. Precisamente el día del accidente se dirigía a una sede de la institución.

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