Crean laboratorio infantil dentro de corporación en Barranquilla para que padres vean a sus hijos

Con el propósito de atender una problemática recurrente en el ámbito académico se puso en marcha un Laboratorio de Educación Infantil en Barranquilla. Se llama CreSer y está ubicado en Barranquilla.

El proyecto, hecho por la Corporación Universitaria Americana, surge como una respuesta directa a las necesidades de estudiantes y colaboradores que, en ocasiones, carecen de opciones para el cuidado de sus hijos, circunstancia que suele incidir negativamente en la asistencia a clases, la continuidad de los estudios o el desempeño en las jornadas laborales.

Acompañamiento pedagógico y espacio para la lactancia

El nuevo centro atiende a niños y niñas en un rango de edad de entre los 2 y los 13 años. La infraestructura fue inaugurada oficialmente el martes 15 de septiembre en el piso 2 de la sede principal de la institución, ubicada en la calle 72 No. 41C-64, en una jornada que contó con la asistencia de directivos, empleados, estudiantes y sus familias.



Entre sus instalaciones se habilitó, además, una Sala de Lactancia Materna, acondicionada como un área privada orientada al amamantamiento o la extracción de leche durante el horario de estudio o trabajo, alineándose con la estrategia nacional de Salas Amigas de la Familia Lactante.

Un modelo educativo estructurado por etapas

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La dinámica de trabajo en el laboratorio se organiza en dos bloques diferenciados:

De 2 a 6 años: Se aplican enfoques inspirados en la filosofía de Reggio Emilia y el método Montessori, con ambientes diseñados para el juego libre y simbólico, el estímulo sensorial y el desarrollo de la autonomía progresiva

De 7 a 13 años: Se dispone del Aula STEAM, donde los menores abordan proyectos e investigaciones guiados por sus propias preguntas, integrando disciplinas como ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

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Práctica profesional e impacto institucional

A la par de su función de apoyo social, el espacio se proyecta como un laboratorio vivo de formación e investigación. Estará adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación y al programa de Licenciatura en Educación Infantil, permitiendo a los futuros docentes observar, diseñar y poner a prueba experiencias pedagógicas en un contexto real.

La apertura de CreSer coincide con la conmemoración de los 20 años de la universidad y con el décimo aniversario de la Ley 1804 de 2016, norma que estableció en Colombia la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia "De Cero a Siempre".

Asimismo, la iniciativa se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4, 8 y 10) y se suma a la reciente recertificación de sostenibilidad de la institución en Categoría Plata.

