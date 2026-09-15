Char envía solicitud a presidente De La Espriella para administrar aeropuerto en Barranquilla

Una vez más el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo oficial su interés en que la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz deje de estar en manos de la Aeronáutica Civil y pase a la administración Distrital; tras lo que fue la inauguración de la ruta que ahora conectará a la capital del Atlántico con Madrid, España.

Por sus redes sociales, el mandatario local escribió que le hizo una especial solicitud este martes al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para que “le entregue a la ciudad la operación del Aeropuerto Internacional”.

Sobre sus argumentos, dice que “Barranquilla sabe gestionar, sabe invertir y, sobre todo, sabe hacer que las cosas pasen”. Además, sentenció que “estamos listos para asumir retos aún más grandes”.

Le puede interesar: Barranquilla busca habilitar vuelos directos a Nueva York y Europa



“Barranquilla se preparó para llegar a otro nivel y hoy demuestra que es posible una gestión pública exitosa”, fueron las palabras del alcalde Char por sus redes sociales.

No es la primera vez que desde la Alcaldía de Barranquilla intenta quedarse con la operación de esta terminal aérea, puesto que en febrero de este año también realizó una solicitud al Gobierno del expresidente Gustavo Petro por esos mismos motivos. En la carta, sostenían estar prestos para “mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto”.

Publicidad

Allí criticaban que tres millones de usuarios se movilizaban entre fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.

En su tiempo, la respuesta por parte de la Aeronáutica Civil fue negativa, pues el Gobierno anunció una "megareconstrucción" para esas instalaciones. Actualmente, las obras de modernización se adelantan con una inversión de $150.000 millones.