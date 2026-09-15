Juez legaliza allanamiento en clínica donde permanece Gustavo Bolaños por el caso de Aremca

La juez 3 de control de garantías legalizó los elementos materiales probatorios encontrados por la Fiscalía durante un allanamiento realizado este 14 de septiembre en la clínica La Asunción, en Barranquilla, donde permanece hospitalizado Gustavo Bolaños, procesado por su presunta participación en la red de corrupción relacionada con Aremca, asociación investigada por el presunto direccionamiento de 101 contratos por más de 496.000 millones de pesos provenientes de regalías, y por la cual se ha vinculado más de 10 personas.

Bolaños, quien tiene una medida de aseguramiento intramural desde el pasado 15 de abril, fue trasladado a Barranquilla después de manifestar que presentaba un dolor en el pecho y permanece en el centro asistencial. La Fiscalía abrió una investigación para establecer las circunstancias de su hospitalización y las actuaciones que habría realizado mientras permanece allí.

El fiscal principal del caso explicó que, a partir de una compulsa de copias, se solicitó una investigación sobre la situación del procesado y posteriormente se realizó el allanamiento. Durante la diligencia, según el ente investigador, fueron encontrados un teléfono celular y una agenda de más de 100 páginas con un supuesto plan para atacar y desprestigiar al fiscal que lleva el proceso Aremca.

“En el marco de esa compulsa de copias que hizo este delegado fiscal, se adelantó un allanamiento. En ese allanamiento, señoría, que se llevó a cabo el 26 de agosto del año en curso, me informa el fiscal (…) que realizó un allanamiento y que en el marco de ese allanamiento a la habitación del señor Gustavo Bolaños (…) le encontraron una libreta con apuntes en los cuales plantea una estrategia de atacarme a mí como fiscal, de desprestigiarme, de hacerme pasar como un mentiroso”, señaló el fiscal durante la audiencia.



El investigador también indicó que en las anotaciones habría referencias a contactos de funcionarios públicos de diferentes entidades.

Otro de los elementos expuestos fue el teléfono celular. La Fiscalía aseguró que el dispositivo fue desbloqueado inicialmente mediante reconocimiento facial y que posteriormente fue trasladado a Bogotá para adelantar un procedimiento técnico de extracción de información.

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“Se le incautó además un celular, un equipo celular que fue desbloqueado en ese momento con la cara del señor Gustavo Bolaños. El señor no accede, digamos, a entregar finalmente la clave, entonces, nos tocó traerlo a la ciudad de Bogotá para proceder con el desbloqueo a través del procedimiento de fuerza bruta”, explicó el fiscal.

La Fiscalía también presentó como elemento de contexto un documento relacionado con un supuesto pago anticipado de 10 millones de pesos a la clínica por concepto de hospitalización. “10 millones de pesos, y está la respectiva constancia de una certificación de una cuenta de la clínica La Asunción, con una anotación manuscrita de que dice 10.000.000 de pesos, pago, abono anticipado de 10.000.000 por concepto, digamos, de la hospitalización”, manifestó.

Durante la diligencia, el fiscal cuestionó además las condiciones de custodia de Bolaños. Aseguró que el dragoneante del Inpec asignado al procesado permaneció en el primer piso del centro asistencial mientras los investigadores intentaban acceder al lugar donde se encontraba el privado de la libertad.

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“Lo que se ocupó fue de bajarse al 1º piso para evitar que los investigadores pudieran subir a ver al privado de la libertad”, afirmó el fiscal, quien agregó que tuvieron que solicitar la presencia de otros funcionarios para poder verificar la situación.

La Fiscalía también informó sobre un presunto seguimiento en redes sociales a una persona privada de la libertad que estaría adelantando conversaciones con el ente acusador para un eventual principio de oportunidad. Según el fiscal, fueron aportadas capturas de pantalla que mostrarían que Bolaños habría consultado o seguido las redes sociales de esta persona.

El fiscal señaló que esa situación generó preocupación debido a que la persona estaría colaborando con la Fiscalía. “No sabemos el señor Gustavo Bolaños por qué la está siguiendo, por qué le está consultando las respectivas redes sociales”, sostuvo.

Bolaños participó virtualmente en la audiencia desde la clínica y autorizó que continuara sin su presencia física debido a sus condiciones de salud.