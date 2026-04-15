Capturan a nueve señalados de direccionar contratos con recursos del sistema de regalías

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un nuevo entramado de corrupción que habría utilizado la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en medio de presuntas irregularidades en su ejecución y apropiación indebida de dineros públicos

En diligencias adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en los municipios de Arauca, Barranquilla y Cantagallo, fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar la estructura investigada. Entre los detenidos figuran el creador, representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, así como la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (AREMCA), entidad que, según la investigación, habría sido utilizada como instrumento para ejecutar los hechos ilícitos.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas personas se habrían articulado para lograr que Aremca fuera designada como ejecutora de proyectos financiados con regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenían el aval institucional, al parecer direccionaban los procesos contractuales para favorecer intereses específicos. En total, habrían sido direccionados 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos.

Los contratos cuestionados tenían como finalidad desarrollar obras civiles, interventorías y planes ambientales, así como proyectos relacionados con saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otras iniciativas. Estas actividades estaban previstas para ejecutarse en varios departamentos del país, entre ellos Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.



La investigación también reveló que los procesos contractuales habrían desconocido principios fundamentales de la contratación pública, como la publicidad, la transparencia y la selección objetiva. Asimismo, los investigadores encontraron indicios sobre una posible apropiación indebida de recursos por cerca de 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían desarrollarse específicamente en el departamento de Arauca.

Según las autoridades, los implicados serían responsables de crear la asociación conocida como Aremca con el propósito de estructurar el entramado de corrupción, valiéndose de la figura legal de los esquemas asociativos de municipios para facilitar la asignación y ejecución de contratos financiados con recursos públicos.

Las personas capturadas en el marco de esta investigación fueron identificadas como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo, quienes deberán responder ante la justicia por su presunta participación en los hechos investigados.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas y la formulación de imputación de cargos, de acuerdo con su posible responsabilidad individual. Entre los delitos que les serán imputados se encuentran concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.