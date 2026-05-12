Aeropuerto Ernesto Cortissoz, en medio de disputa limítrofe entre Soledad y Malambo

Un desacuerdo por los porcentajes que cada municipio tiene en el área del aeropuerto Ernesto Cortizzos mantiene enfrentadas a las alcaldías de Soledad y Malambo, para lo cual se ha iniciado un proceso de deslinde que ya implicó visitas técnicas de campo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Hasta ahora, el 96% del área del Cortissoz le pertenece a Soledad y un 4% a Malambo, pero hoy este último busca hacerse con el 70%, pues ello le permitiría acceder a una mayor asignación de recursos provenientes de la tasa aeroportuaria.

"Ya hemos realizado dos audiencias y en este momento estamos en campo. De aquí va a salir un informe técnico, que va a rendir el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. De ahí nos darán un traslado de 30 días para nosotros presentar los alegatos y si no existe un acuerdo entre los dos municipios, el IGAC colocará una línea provisional y se remitirá a la Asamblea del departamento", el secretario de Gobierno de Malambo, Adid Pérez.

Agregó que la intención del municipio de Malambo es hacer valer un acta firmada hace varias décadas: "Quiero dejar claro que el municipio de Malambo no quiere un solo milímetro del municipio de Soledad. Aquí lo que nosotros estamos buscando es establecer un compromiso de mutuo acuerdo que se realizó entre los dos municipios y está plasmada en el acta del 19 de abril de 1944, el cual establece una línea media equidistante entre los dos municipios y es la que en este momento estamos estableciendo en esta prueba de cambio", señaló.



A su turno, la Alcaldía de Soledad aseguró que este municipio también está dando la batalla jurídica, no solo para defender el territorio actual, sino para inclusive recuperar “porciones de terreno que hoy están en jurisdicción de Malambo, pero que históricamente han pertenecido a Soledad”.

Por lo pronto, el proceso de deslinde está en revisión, avanza en etapa preparatoria y, acorde al cronograma trazado, habrá mesas de trabajo adicionales, en las cuales se podrán practicar pruebas para sustentar las distintas pretensiones territoriales de los entes vinculados.