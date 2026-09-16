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Presidente De La Espriella se reunirá con presidenta de Costa Rica: abordarán estos temas

La reunión se hará el 22 de septiembre en Barranquilla y se acordó tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Isaac Bechara
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se va a reunir el 22 de septiembre en Barranquilla con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Durante el encuentro, abordarán temas relacionados con la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el combate a las organizaciones criminales transnacionales que tienen presencia en la región.

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"Durante la reunión, los mandatarios abordarán mecanismos para profundizar la coordinación entre ambos países, fortalecer el intercambio de información y capacidades, y avanzar en acciones conjuntas frente a las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales", explicaron desde la Presidencia de la República.

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Es importante recordar que esta reunión se acordó tras una conversación telefónica entre Fernández y De La Espriella, que se dio este miércoles.

"La reunión hace parte de la estrategia del Gobierno Nacional para consolidar una cooperación regional más efectiva frente a amenazas criminales que trascienden las fronteras y requieren respuestas coordinadas entre los Estados", explicó el Gobierno colombiano.

Es importante recordar que, recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión en Barranquilla con el presidente De La Espriella. En el encuentro, también abordaron el tema de la seguridad en la región.

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