Entregan nuevas motocicletas a la Policía para reforzar la seguridad en Neiva

La Alcaldía de Neiva entregó 10 nuevas motocicletas a la Policía Nacional para reforzar las labores de vigilancia y patrullaje en la ciudad. La dotación hace parte de una inversión que supera los 1.100 millones de pesos, financiada con recursos de la Tasa de Seguridad.

El alcalde Germán Casagua Bonilla señaló que la incorporación de estos vehículos permitirá ampliar la cobertura operativa de las autoridades en los puntos identificados como críticos en materia de seguridad.

“Hoy estamos cumpliendo con la renovación del parque automotor de la Fuerza Pública, que tanto se necesitaba, y demostrando que los recursos de la Tasa de Seguridad se están invirtiendo de manera correcta. Además, estamos entregando un vehículo gracias a la gestión adelantada con Ecopetrol, que donó esta patrulla para la ciudad, con el propósito de mejorar el acompañamiento y fortalecer la seguridad”, indicó el mandatario local.

Las motocicletas, de 300 centímetros cúbicos, cuentan con elementos de protección para los uniformados, como cascos, guantes, rodilleras, coderas e impermeables.



Por su parte, el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara, destacó que la nueva dotación permitirá ampliar las zonas de atención y reducir los tiempos de respuesta ante los llamados de la ciudadanía.

“Con estas 10 motocicletas de alto cilindraje vamos a lograr una mayor cobertura en el servicio de Policía de la ciudad. Vamos a aumentar los cuadrantes o zonas de atención y, además, esto permitirá tener un tiempo de respuesta mucho más rápido cuando la ciudadanía solicite un servicio de Policía”, resaltó el funcionario.

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La inversión también contempla la entrega de otras seis motocicletas al Ejército Nacional en los próximos días, con el propósito de poner en marcha un escuadrón motorizado exclusivo para reforzar la vigilancia en la zona urbana de Neiva.

Desde que comenzó el cobro de la Tasa de Seguridad, Neiva ha recaudado cerca de 6.000 millones de pesos. Estos recursos también han permitido la conformación de un grupo Gaula y la adquisición de equipos tecnológicos. Además, en octubre de 2025 fueron entregadas otras 15 motocicletas a la Policía, como parte del proceso de renovación del parque automotor.