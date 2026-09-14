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Blu Radio  / Nación  / Hombre atacó a una babilla con piedras en laguna de Neiva: lo investigan por posible maltrato

Hombre atacó a una babilla con piedras en laguna de Neiva: lo investigan por posible maltrato

La agresión quedó registrada en un video difundido en redes sociales. La Policía Metropolitana confirmó que ya investiga el caso, que podría constituir maltrato animal.

Agresión de hombre a babilla en Huila.
Agresión de hombre a babilla en Huila.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

En un video difundido en TikTok quedó grabado el momento en que un hombre agrede a una babilla (Caiman crocodilus) en la Laguna del Curíbano, en Neiva. En las imágenes, publicadas por el propio protagonista durante el fin de semana, se observa cómo le lanza primero un tronco seco y luego varias piedras de gran tamaño, una de las cuales impacta al animal.

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Aunque el video fue eliminado minutos después de su publicación, las imágenes alcanzaron a ser difundidas en redes sociales y ya son objeto de investigación por parte de la Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, para establecer lo ocurrido e identificar al responsable.

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“Rechazamos estos actos, que vulneran nuestra fauna y flora. Ya estamos adelantando una investigación para determinar si la conducta se puede encajar dentro de un delito ambiental, como es el maltrato animal, que se tiene tipificado en nuestro país”, señaló el coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Por la fuerte sequía, esta laguna, considerada uno de los principales ecosistemas urbanos de Neiva, hoy registra bajos niveles de agua, lo que pone en riesgo a las especies de fauna y flora que habitan en este lugar.

Como medida para mitigar el impacto ambiental, este lunes fueron llevados en carrotanques 10.000 litros de agua para atender las condiciones de la laguna.

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“Con el apoyo de la CAM, en este momento estamos llevando carrotanques con agua, obviamente autorizados por la autoridad ambiental, para tratar de subir un poco el nivel de la laguna y poder darle mayor habitabilidad a las especies de fauna que se encuentran en este sector”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

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Asimismo, en esta laguna han sido identificadas cerca de 20 babillas. Por eso, ante los bajos niveles de agua, las autoridades evalúan trasladar algunos ejemplares a otras fuentes hídricas, entre ellas el río Magdalena.

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