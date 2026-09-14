MinTrabajo llegó sin aviso a Zara en Unicentro, Bogotá, tras denuncia de una trabajadora

El Ministerio del Trabajo realizó una inspección en la tienda Zara ubicada en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, luego de una denuncia pública que se viralizó en redes sociales por un presunto caso de maltrato laboral que involucra a una trabajadora del establecimiento.

El caso que originó la intervención de la autoridad laboral se conoció tras la denuncia de una trabajadora, quien aseguró que al finalizar su jornada le habrían exigido devolver los zapatos que utilizaba como parte de su dotación. Según su relato, no contaba con otro par para cambiarse, por lo que habría salido del establecimiento descalza para regresar a su casa, situación que generó rechazo e indignación en redes sociales y abrió un debate público sobre las condiciones laborales en el lugar.

Este hecho generó cuestionamientos sobre el manejo de la dotación laboral y el respeto a la dignidad de los trabajadores, lo que llevó a la actuación inmediata de las autoridades competentes.

#ATENTOS 🚨 Joven trabajadora de la tienda Zara ubicada en el CC/Unicentro, en el norte de Bogotá, denunció por redes sociales, haber sido víctima de un trato humillante, degradante e inhumano, al finalizar su jornada laboral, por parte de la gerente general del establecimiento.… pic.twitter.com/fiiyl3c8Zz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 12, 2026

Ante la difusión del caso, el Ministerio del Trabajo activó sus funciones de inspección, vigilancia y control y realizó una visita sin previo aviso al establecimiento comercial ubicado en el centro comercial Unicentro, adelantada por la Dirección Territorial Bogotá por medio del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral.



El objetivo principal de la inspección es verificar directamente el cumplimiento de la normatividad laboral vigente por parte del empleador, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad social, las condiciones de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, así como el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Durante la visita, los funcionarios revisan las condiciones reales en las que se desempeñan los empleados, con el fin de establecer si existen posibles incumplimientos a la legislación laboral colombiana o situaciones que puedan requerir intervención administrativa.

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El Ministerio del Trabajo indicó que este tipo de acciones hacen parte de su labor preventiva y correctiva para garantizar ambientes laborales adecuados y el cumplimiento de la ley en los diferentes sectores económicos.