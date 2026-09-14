Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas; estas serán las prioridades.

Colombia hace parte oficialmente del Escudo de las Américas, una estrategia regional liderada por la administración de Donald Trump para enfrentar el narcotráfico y plantear estrategias de seguridad conjuntas. La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, hizo presencia este lunes en una reunión de este grupo.

"Araújo se unió posteriormente a la Reunión del Escudo de las Américas, organizada por la enviada especial Noem y el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Juan Pablo Segura para avanzar en la cooperación regional en prioridades de seguridad compartidas y el esfuerzo más amplio para traducir la confianza renovada y la cooperación en resultados tangibles", explicaron desde la embajada de Colombia en Estados Unidos.

Es importante recordar que el Gobierno De La Espriella ya había manifestado su interés en hacer parte del Escudo de las Américas, un tema sobre el cual también hablaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Abelardo De La Espriella en su reunión de la semana pasada, en Barranquilla.

Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas Foto: suministrada

"La embajadora María Consuelo Araújo se reunió con la Enviada Especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, antes de la Reunión del Escudo de las Américas de hoy. Sus discusiones se centraron en avanzar las prioridades del presidente Abelardo De La Espriella para la relación bilateral: fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y promover la seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad", explicó la embajada colombiana.



En el mismo sentido Kristi Noem se refirió a la llegada de Colombia al Escudo de las Américas.

"Hoy, dimos la bienvenida a la embajadora Colombiana María Consuelo Araújo Castro mientras Colombia se unía oficialmente a SHIELD of the Americas. Esperamos con interés nuestra asociación continua mientras fortalecemos la cooperación regional y creamos un Hemisferio Occidental más seguro y protegido", dijo Noem.