En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audio Manel Grau
Presupuesto 2027
Protestas universidades
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas; estas serán las prioridades

Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas; estas serán las prioridades

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, participó en representación de Colombia en la reunión del Escudo de las Américas.

Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas; estas serán las prioridades.
Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas
Foto: suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Colombia hace parte oficialmente del Escudo de las Américas, una estrategia regional liderada por la administración de Donald Trump para enfrentar el narcotráfico y plantear estrategias de seguridad conjuntas. La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, hizo presencia este lunes en una reunión de este grupo.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Araújo se unió posteriormente a la Reunión del Escudo de las Américas, organizada por la enviada especial Noem y el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Juan Pablo Segura para avanzar en la cooperación regional en prioridades de seguridad compartidas y el esfuerzo más amplio para traducir la confianza renovada y la cooperación en resultados tangibles", explicaron desde la embajada de Colombia en Estados Unidos.

Últimas noticias

Congreso de Colombia.jpg
Nación

Comisiones aprueban el Presupuesto General de la Nación para 2027: quedó en $634,9 billones

Fuerza Aérea localizó la avioneta accidentada en Chocó.jpg
Nación

Sociedades científicas piden mantener la esperanza por ocupantes de aeronave accidentada en Chocó

Es importante recordar que el Gobierno De La Espriella ya había manifestado su interés en hacer parte del Escudo de las Américas, un tema sobre el cual también hablaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Abelardo De La Espriella en su reunión de la semana pasada, en Barranquilla.

Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas; estas serán las prioridades
Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas
Foto: suministrada

"La embajadora María Consuelo Araújo se reunió con la Enviada Especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, antes de la Reunión del Escudo de las Américas de hoy. Sus discusiones se centraron en avanzar las prioridades del presidente Abelardo De La Espriella para la relación bilateral: fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y promover la seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad", explicó la embajada colombiana.

En el mismo sentido Kristi Noem se refirió a la llegada de Colombia al Escudo de las Américas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Hoy, dimos la bienvenida a la embajadora Colombiana María Consuelo Araújo Castro mientras Colombia se unía oficialmente a SHIELD of the Americas. Esperamos con interés nuestra asociación continua mientras fortalecemos la cooperación regional y creamos un Hemisferio Occidental más seguro y protegido", dijo Noem.

Relacionados

Colombia

Estados Unidos

Gobierno nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad