Videos del triple temblor en Colombia en la tarde de este lunes

Momentos de pánico volvieron a sentir cientos de ciudadanos luego de los tres temblores seguidos que se presentaron en la tarde de este lunes, 14 de septiembre. Estos eventos sísmicos se sintieron principalmente en el occidente y noroccidente del país.

Estos temblores sucedieron luego de más de un mes del terremoto del 10 de agosto que afectó a varios departamentos, dejó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y miles de viviendas afectadas o completamente destruidas.

Vale recordar que los temblores tuvieron magnitudes de 4.9, 4.1 y 4.4 con epicentro en el departamento del Chocó.

Temblor de 4.9 en Chocó, este 14 de septiembre Foto: Servicio Geológico Colombiano

Videos del temblor hoy

Por eso, ante los nuevos sismos de este lunes, varios ciudadanos realizaron las respectivas evacuaciones siguiendo los protocolos de emergencia y así proteger sus vidas ante cualquier eventualidad. En videos quedó evidenciado cómo en diferentes ciudades se realizaron estas evacuaciones y las personas se reunieron en los puntos de encuentro en zonas despejadas.



Por ejemplo, el personal del edificio Colores, en el sur de Cali, fue evacuado de manera preventiva tras los movimientos registrados. El inmueble está ubicado en frente de una estructura que colapsó el pasado 10 de agosto.

Asimismo, en otros puntos de Cali se realizaron las evacuaciones de los edificios.

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